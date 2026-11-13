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Путин живет в другой реальности: Зеленский рассказал, как россияне пытаются обмануть США относительно ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 7254 просмотра

Зеленский заявил, что россияне преувеличивают территориальные достижения перед США. РФ ежемесячно теряет около 40 тысяч военных, но продолжает наступление.

Путин живет в другой реальности: Зеленский рассказал, как россияне пытаются обмануть США относительно ситуации на фронте

россия продолжает наступление в Донецкой области, несмотря на огромные потери, а её представители на мирных переговорах в Абу-Даби пытаются убедить США в якобы значительно больших территориальных достижениях. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что владимир путин получает искажённую информацию о реальной ситуации на поле боя. Об этом сообщает литовский вещатель LRT, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, во время переговоров в Абу-Даби российские представители утверждали, что контролируют половину той части Донбасса, которая на самом деле остаётся под контролем Украины.

Это создаёт проблемы для переговоров. Я думаю, что путин живёт с несколько иной информацией, видит другую реальность. И, конечно, потом он говорит американцам, что ему нужны всего один, два или три месяца. Но я также могу нарисовать воображаемую линию фронта на листе бумаги, однако это не будет правдой

– заявил президент.

россия несёт рекордные потери, но продолжает наступление

По данным, которые привёл генеральный секретарь НАТО, российская армия ежемесячно теряет около 40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Несмотря на это, оккупанты продолжают штурмы украинских позиций, пытаясь захватить оставшуюся часть Донецкой области.

Украинские артиллеристы рассказывают, что ситуацию на фронте осложняет постоянная активность российских беспилотников. Иногда после выстрела военные едва успевают замаскировать позиции, прежде чем к ним приближаются вражеские дроны.

российские генералы начали показывать Путину фейковые победы в Украине, смонтированные с помощью ИИ, — FT10.11.26, 02:16 • 15374 просмотра

Степан Гафтко

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