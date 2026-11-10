российские генералы начали показывать Путину фейковые победы в Украине, смонтированные с помощью ИИ, — FT

Командование российской армии, вероятно, передаёт владимиру путину сгенерированные искусственным интеллектом видео о якобы захвате украинских населённых пунктов. Из-за ложных докладов кремль может принимать военные решения, которые не соответствуют реальной ситуации на фронте. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к российскому диктатору, пишет УНН.

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По словам собеседников издания, стремление путина к победе заставляет российских командиров преувеличивать свои успехи. Информация о якобы захваченных позициях проходит несколько уровней командования, прежде чем попадает в генштаб и к президенту рф.

Пока все они успевают отчитаться, наши уже отступили – рассказал один из источников FT.

Как фейковые видео попадают в военные сводки

По данным издания, российское командование получает приказы наступать на новые позиции, хотя предыдущие на самом деле могут оставаться под контролем Украины.

Из-за этого обе стороны несут огромные потери. Вот почему Сталин за такое расстреливал – заявил собеседник газеты.

FT отмечает, что количество предположительно сфабрикованных с помощью ИИ видео уже исчисляется десятками. Если раньше их распространяли преимущественно российские военные блогеры, то теперь подобные материалы появляются и в официальных сообщениях минобороны рф.

В частности, в октябре российское ведомство опубликовало видео с флагом рф в Доброполье. Руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев указал на признаки монтажа, в частности неестественное изменение положения флага.

Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW

По подсчётам Института изучения войны (ISW), с июня по август обнаружили как минимум 35 видео, которые могли быть созданы с помощью ИИ. Исследователи с высокой степенью уверенности определили 10 из них как подделки.

Реальные успехи российской армии значительно меньше заявленных

В сентябре путин утверждал, что с начала года российские войска захватили 6,5 тысячи кв. км украинской территории.

В то же время, согласно приведённым FT оценкам OSINT-аналитиков, прирост контролируемой россией территории составлял максимум 1,5 тысячи кв. км. По данным ISW, с учётом украинских контрнаступательных действий чистый территориальный результат рф за январь–октябрь составил лишь 119 кв. км.

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