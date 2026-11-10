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российские генералы начали показывать Путину фейковые победы в Украине, смонтированные с помощью ИИ, — FT

Киев • УНН

 • 7480 просмотра

российские командиры, вероятно, передают Путину смонтированные с помощью ИИ видеозаписи о захвате украинских территорий. Реальные достижения РФ значительно меньше заявленных.

российские генералы начали показывать Путину фейковые победы в Украине, смонтированные с помощью ИИ, — FT

Командование российской армии, вероятно, передаёт владимиру путину сгенерированные искусственным интеллектом видео о якобы захвате украинских населённых пунктов. Из-за ложных докладов кремль может принимать военные решения, которые не соответствуют реальной ситуации на фронте. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к российскому диктатору, пишет УНН.

Подробности

По словам собеседников издания, стремление путина к победе заставляет российских командиров преувеличивать свои успехи. Информация о якобы захваченных позициях проходит несколько уровней командования, прежде чем попадает в генштаб и к президенту рф.

Пока все они успевают отчитаться, наши уже отступили

– рассказал один из источников FT.

Как фейковые видео попадают в военные сводки

По данным издания, российское командование получает приказы наступать на новые позиции, хотя предыдущие на самом деле могут оставаться под контролем Украины.

Из-за этого обе стороны несут огромные потери. Вот почему Сталин за такое расстреливал

– заявил собеседник газеты.

FT отмечает, что количество предположительно сфабрикованных с помощью ИИ видео уже исчисляется десятками. Если раньше их распространяли преимущественно российские военные блогеры, то теперь подобные материалы появляются и в официальных сообщениях минобороны рф.

В частности, в октябре российское ведомство опубликовало видео с флагом рф в Доброполье. Руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев указал на признаки монтажа, в частности неестественное изменение положения флага.

Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW17.10.26, 04:56 • 18435 просмотров

По подсчётам Института изучения войны (ISW), с июня по август обнаружили как минимум 35 видео, которые могли быть созданы с помощью ИИ. Исследователи с высокой степенью уверенности определили 10 из них как подделки.

Реальные успехи российской армии значительно меньше заявленных

В сентябре путин утверждал, что с начала года российские войска захватили 6,5 тысячи кв. км украинской территории.

В то же время, согласно приведённым FT оценкам OSINT-аналитиков, прирост контролируемой россией территории составлял максимум 1,5 тысячи кв. км. По данным ISW, с учётом украинских контрнаступательных действий чистый территориальный результат рф за январь–октябрь составил лишь 119 кв. км.

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Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Financial Times
Украина