российское командование бросает раненых в штурмы под Добропольем и отменило отпуска военнослужащим — «АТЕШ»

российское командование на Добропольском направлении отказывает раненым военнослужащим в госпитализации и снова отправляет их на штурмы украинских позиций. В то же время в подразделениях оккупационной армии полностью отменили отпуска и командировки. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своих агентов в российской группировке войск "Центр", пишет УНН.

Детали

По информации партизан, в течение последних 2 месяцев такую практику ввели в 51-й гвардейской общевойсковой армии рф, в частности в 132-й и 5-й отдельных мотострелковых бригадах.

На полноценное лечение командование отправляет преимущественно военнослужащих, которые потеряли конечности или физически не могут передвигаться. Остальных, даже с осколками в теле после ранений, заставляют возвращаться в штурмовые подразделения.

Оккупанты пытаются захватить территории к определенной дате

По данным "АТЕШ", российские офицеры спешат выполнить приказ о наступлении в установленные сроки, несмотря на значительные потери личного состава.

Партизаны предполагают, что командование группировки "Центр" стремится захватить территории, о контроле над которыми ранее уже доложило руководству рф.

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В движении связывают такую спешку с возможной будущей трехсторонней встречей лидеров США, Китая и россии, на которой владимир путин мог бы заявить о новых успехах на фронте.

В "АТЕШ" подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией в российских подразделениях и передавать разведывательную информацию Силам обороны Украины.

Независимого подтверждения сообщений партизан о приказах российского командования в настоящее время нет.

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