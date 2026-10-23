российское командование бросает раненых в штурмы под Добропольем и отменило отпуска военнослужащим — «АТЕШ»
Киев • УНН
«АТЕШ» заявляет, что раненых военнослужащих РФ возвращают в штурмы, а отпуска отменили. Независимого подтверждения информации нет.
российское командование на Добропольском направлении отказывает раненым военнослужащим в госпитализации и снова отправляет их на штурмы украинских позиций. В то же время в подразделениях оккупационной армии полностью отменили отпуска и командировки. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своих агентов в российской группировке войск "Центр", пишет УНН.
Детали
По информации партизан, в течение последних 2 месяцев такую практику ввели в 51-й гвардейской общевойсковой армии рф, в частности в 132-й и 5-й отдельных мотострелковых бригадах.
На полноценное лечение командование отправляет преимущественно военнослужащих, которые потеряли конечности или физически не могут передвигаться. Остальных, даже с осколками в теле после ранений, заставляют возвращаться в штурмовые подразделения.
Оккупанты пытаются захватить территории к определенной дате
По данным "АТЕШ", российские офицеры спешат выполнить приказ о наступлении в установленные сроки, несмотря на значительные потери личного состава.
Партизаны предполагают, что командование группировки "Центр" стремится захватить территории, о контроле над которыми ранее уже доложило руководству рф.
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В движении связывают такую спешку с возможной будущей трехсторонней встречей лидеров США, Китая и россии, на которой владимир путин мог бы заявить о новых успехах на фронте.
В "АТЕШ" подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией в российских подразделениях и передавать разведывательную информацию Силам обороны Украины.
Независимого подтверждения сообщений партизан о приказах российского командования в настоящее время нет.
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