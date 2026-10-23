В Москве для участников войны против Украины откроют «дворец» со SPA, саунами и бассейнами

В Москве планируют открыть «Дворец ветеранов СВО» для российских военнослужащих, принимавших участие в войне против Украины. В комплексе оборудуют SPA-зоны, сауны, бассейны, гидромассажные ванны и даже специальные капсулы для релаксации. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, пишет УНН.

Детали

Новое учреждение разместят в Екатерининском парке на базе действующего центра реабилитации ветеранов. Два корпуса общей площадью 22 тысячи квадратных метров сейчас реконструируют, а завершить работы планируют до конца 2027 года.

По словам Собянина, комплекс оборудуют современными средствами реабилитации. В частности, там будут работать школа ходьбы, залы лечебной физкультуры, йоги и единоборств, а также музыкальные, танцевальные и творческие студии.

SPA-капсулы и солёная вода для российских военнослужащих

Кроме медицинской реабилитации, во «дворце» оборудуют зоны отдыха с гидромассажем, контрастными душами и саунами.

Также там установят оборудование для флоатинга — процедуры, во время которой человек лежит в тёплой солёной воде и ощущает невесомость.

Ключевая идея обновлённой модели — объединить активную социализацию с передовыми методами реабилитации, не отрывая человека от работы и семьи — заявил Собянин.

Параллельно московские власти планируют обновить Екатерининский парк. До конца 2026 года там обещают обустроить теннисные корты, лодочную станцию, амфитеатр, концертную площадку и футбольное поле с подогревом.