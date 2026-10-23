У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами
Київ • УНН
У Катерининському парку москви реконструюють комплекс для ветеранів війни проти України. Відкрити його планують до кінця 2027 року.
У москві планують відкрити "Палац ветеранів СВО" для російських військових, які брали участь у війні проти України. У комплексі облаштують SPA-зони, сауни, басейни, гідромасажні ванни та навіть спеціальні капсули для релаксації. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на мера москви сергія собяніна, пише УНН.
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Новий заклад розмістять у Катерининському парку на базі чинного центру реабілітації ветеранів. Два корпуси загальною площею 22 тисячі квадратних метрів зараз реконструюють, а завершити роботи планують до кінця 2027 року.
За словами собяніна, комплекс обладнають сучасними засобами реабілітації. Зокрема, там працюватимуть школа ходьби, зали лікувальної фізкультури, йоги та єдиноборств, а також музичні, танцювальні й творчі студії.
SPA-капсули та солона вода для російських військових
Окрім медичної реабілітації, у "палаці" облаштують зони відпочинку з гідромасажем, контрастними душами та саунами.
Також там встановлять обладнання для флоатингу – процедури, під час якої людина лежить у теплій солоній воді та відчуває невагомість.
Ключова ідея оновленої моделі – поєднати активну соціалізацію з передовими методами реабілітації, не відриваючи людину від роботи та сім'ї
Паралельно московська влада планує оновити Катерининський парк. До кінця 2026 року там обіцяють облаштувати тенісні корти, човнову станцію, амфітеатр, концертний майданчик та футбольне поле з підігрівом.