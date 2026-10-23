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У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами

Київ • УНН

 • 10256 перегляди

У Катерининському парку москви реконструюють комплекс для ветеранів війни проти України. Відкрити його планують до кінця 2027 року.

У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами

У москві планують відкрити "Палац ветеранів СВО" для російських військових, які брали участь у війні проти України. У комплексі облаштують SPA-зони, сауни, басейни, гідромасажні ванни та навіть спеціальні капсули для релаксації. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на мера москви сергія собяніна, пише УНН.

Деталі

Новий заклад розмістять у Катерининському парку на базі чинного центру реабілітації ветеранів. Два корпуси загальною площею 22 тисячі квадратних метрів зараз реконструюють, а завершити роботи планують до кінця 2027 року.

За словами собяніна, комплекс обладнають сучасними засобами реабілітації. Зокрема, там працюватимуть школа ходьби, зали лікувальної фізкультури, йоги та єдиноборств, а також музичні, танцювальні й творчі студії.

SPA-капсули та солона вода для російських військових

Окрім медичної реабілітації, у "палаці" облаштують зони відпочинку з гідромасажем, контрастними душами та саунами.

Також там встановлять обладнання для флоатингу – процедури, під час якої людина лежить у теплій солоній воді та відчуває невагомість.

Ключова ідея оновленої моделі – поєднати активну соціалізацію з передовими методами реабілітації, не відриваючи людину від роботи та сім'ї

– заявив собянін.

Паралельно московська влада планує оновити Катерининський парк. До кінця 2026 року там обіцяють облаштувати тенісні корти, човнову станцію, амфітеатр, концертний майданчик та футбольне поле з підігрівом.

Степан Гафтко

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