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російське командування кидає поранених у штурми під Добропіллям та скасувало відпустки військовим – АТЕШ

Київ • УНН

 • 2100 перегляди

АТЕШ заявляє, що поранених військових рф повертають у штурми, а відпустки скасували. Незалежного підтвердження інформації немає.

російське командування кидає поранених у штурми під Добропіллям та скасувало відпустки військовим – АТЕШ

російське командування на Добропільському напрямку відмовляє пораненим військовим у госпіталізації та знову відправляє їх на штурми українських позицій. Водночас у підрозділах окупаційної армії повністю скасували відпустки та відрядження. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на своїх агентів у російському угрупованні військ "Центр", пише УНН.

Деталі

За інформацією партизанів, протягом останніх 2 місяців таку практику запровадили у 51-й гвардійській загальновійськовій армії рф, зокрема у 132-й та 5-й окремих мотострілецьких бригадах.

На повноцінне лікування командування відправляє переважно військових, які втратили кінцівки або фізично не можуть пересуватися. Решту, навіть із уламками в тілі після поранень, змушують повертатися до штурмових підрозділів.

Окупанти намагаються захопити території до визначеної дати

За даними "АТЕШ", російські офіцери поспішають виконати наказ про наступ у встановлені терміни, попри значні втрати особового складу.

Партизани припускають, що командування угруповання "Центр" прагне захопити території, про контроль над якими раніше вже доповіло керівництву рф.

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У русі пов'язують такий поспіх із можливою майбутньою тристоронньою зустріччю лідерів США, Китаю та росії, на якій володимир путін міг би заявити про нові успіхи на фронті.

В "АТЕШ" наголосили, що продовжують стежити за ситуацією в російських підрозділах та передавати розвідувальну інформацію Силам оборони України.

Незалежного підтвердження повідомлень партизанів про накази російського командування наразі немає.

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Степан Гафтко

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