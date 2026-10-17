Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW

Российский диктатор владимир путин заявил, что с начала 2026 года армия рф якобы захватила 6500 кв. км украинской территории и 310 населённых пунктов. Однако, по подсчётам Института изучения войны (ISW), чистый территориальный прирост российских войск за январь–сентябрь составил лишь 144,51 кв. км. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По словам путина, под контролем Украины якобы остаются немногим более 10% Донецкой и 16,5% Запорожской областей, тогда как Луганская область якобы полностью оккупирована россией.

В то же время аналитики ISW приводят иную картину боевых действий. В январе российские войска продвинулись на 318,54 кв. км, в феврале — на 122,73 кв. км, а в марте — лишь на 23,04 кв. км. Однако уже в апреле и мае россия потеряла контроль над 397 кв. км территории.

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В июне–августе российская армия вновь имела незначительное продвижение, однако в сентябре потеряла ещё 80,81 кв. км. Таким образом, за 9 месяцев чистый прирост оккупированной территории составил 144,51 кв. км, что примерно в 45 раз меньше цифр, озвученных путиным.

В ISW считают, что кремль намеренно преувеличивает успехи на фронте, пытаясь создать впечатление неизбежной победы россии и повлиять на решения западных партнёров Украины.

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При этом даже ограниченное продвижение сопровождается значительными потерями. По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с начала полномасштабного вторжения по июнь 2026 года российская армия потеряла около 1,4 млн военнослужащих убитыми и ранеными, в том числе не менее 450 тысяч погибшими.

По информации Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО, только в сентябре потери российских войск превысили 50 тысяч человек, из которых около 28 тысяч погибли.

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