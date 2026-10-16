Начальник генерального штаба вс рф валерий герасимов доложил российскому диктатору владимиру путину, что армия рф якобы "освободила" Доброполье в Донецкой области, передает УНН.

Детали

В сентябре и за две недели октября под наш контроль перешло около 500 кв. м и 23 населенных пункта "ДНР". Войсками группировки "Центр" "освобождено" Доброполье - сказал Герасимов.

Также он заявил, что войска рф якобы вошли в Белозерское, захватили Сергеевку, а в Харьковской области "освободили" 461 кв. м и 28 населенных пунктов.

В свою очередь путин заявил, что армия рф "полностью контролирует "ЛНР"", а также заявил, что с 2026 года войска рф захватили 6,5 тыс. кв. м и 310 населенных пунктов.

Напомним

Начальник генерального штаба вс рф валерий герасимов доложил российскому диктатору владимиру путину, что армия россии начала наносить удары по объектам энергетики Украины.