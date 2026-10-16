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герасимов заявил путину о якобы захвате Доброполья

Киев • УНН

 • 3498 просмотра

герасимов доложил путину о якобы захвате Доброполья и населённых пунктов в Донецкой и Харьковской областях. Путин заявил о контроле над "ЛНР".

герасимов заявил путину о якобы захвате Доброполья

Начальник генерального штаба вс рф валерий герасимов доложил российскому диктатору владимиру путину, что армия рф якобы "освободила" Доброполье в Донецкой области, передает УНН.

Детали

В сентябре и за две недели октября под наш контроль перешло около 500 кв. м и 23 населенных пункта "ДНР". Войсками группировки "Центр" "освобождено" Доброполье

 - сказал Герасимов.

Также он заявил, что войска рф якобы вошли в Белозерское, захватили Сергеевку, а в Харьковской области "освободили" 461 кв. м и 28 населенных пунктов. 

В свою очередь путин заявил, что армия рф "полностью контролирует "ЛНР"", а также заявил, что с 2026 года войска рф захватили 6,5 тыс. кв. м и 310 населенных пунктов.

Напомним

Начальник генерального штаба вс рф валерий герасимов доложил российскому диктатору владимиру путину, что армия россии начала наносить удары по объектам энергетики Украины.

Павел Башинский

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