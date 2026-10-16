Начальник генерального штабу зс рф валерій герасімов доповів російському диктатору володимиру путіну, що армія рф нібито "звільнення" Добропілля на Донеччині, передає УНН.

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У вересні і за два тижня жовтня під наш контроль перейшло близько 500 кв.м. і 23 населених пункти "днр". Військами угруповання центр "звільнено" Добропілля - сказав герасімов.

Також він заявив, що війська рф нібито увійшли у Білозерське, захопили Сергіївку, а у Харківській області "звільнили" 461 кв.м. і 28 населених пунктів.

У свою чергу путін заявив, що армія рф "повністю контролює "лнр", а також заявив, що з 2026 року війська рф захопили 6,5 тис. кв.м. і 310 населених пунктів.

Нагадаємо

Начальник генерального штабу зс рф валерій герасімов доповів російському диктатору володимиру путіну, що армія росії розпочала удари по об'єктах енергетики України.