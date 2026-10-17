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путін заявив про захоплення 6500 кв. км України, але реальні успіхи армії рф у 45 разів менші – ISW

Київ • УНН

 • 10878 перегляди

путін заявив про захоплення рф 6500 км² України. ISW оцінив чистий приріст окупованих територій за 9 місяців у 144,51 км².

путін заявив про захоплення 6500 кв. км України, але реальні успіхи армії рф у 45 разів менші – ISW

російський диктатор володимир путін заявив, що з початку 2026 року армія рф нібито захопила 6500 кв. км української території та 310 населених пунктів. Однак, за підрахунками Інституту вивчення війни (ISW), чистий територіальний приріст російських військ за січень–вересень становив лише 144,51 кв. км. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

За словами путіна, під контролем України нібито залишаються трохи більше 10% Донецької та 16,5% Запорізької областей, тоді як Луганська область начебто повністю окупована росією.

Водночас аналітики ISW наводять іншу картину бойових дій. У січні російські війська просунулися на 318,54 кв. км, у лютому – на 122,73 кв. км, а в березні – лише на 23,04 кв. км. Проте вже у квітні та травні росія втратила контроль над 397 кв. км території.

Аналітики звинувачують кремль у перебільшенні військових успіхів

У червні–серпні російська армія знову мала незначне просування, однак у вересні втратила ще 80,81 кв. км. Таким чином, за 9 місяців чистий приріст окупованої території становив 144,51 кв. км, що приблизно у 45 разів менше за цифри, озвучені путіним.

В ISW вважають, що кремль навмисно перебільшує успіхи на фронті, намагаючись створити враження неминучої перемоги росії та вплинути на рішення західних партнерів України.

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При цьому навіть обмежене просування супроводжується значними втратами. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), від початку повномасштабного вторгнення до червня 2026 року російська армія втратила близько 1,4 млн військовослужбовців убитими та пораненими, зокрема щонайменше 450 тисяч загиблими.

За інформацією Bloomberg із посиланням на представника НАТО, лише у вересні втрати російських військ перевищили 50 тисяч осіб, із яких близько 28 тисяч загинули.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
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