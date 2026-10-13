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WP дізналося про "мирний план" для України з чотирма стовпами - що передбачає

Київ • УНН

 • 1678 перегляди

План передбачає відбудову України, гарантії безпеки, енергетичну інтеграцію та торкається територіального питання.

WP дізналося про "мирний план" для України з чотирма стовпами - що передбачає

У межах зусиль з припинення війни рф проти України формується американо-європейське врегулювання. План має чотири основні стовпи. Про це пише у The Washington Post колумніст, що висвітлює закордонні справи, Девід Ігнатіус, пише УНН.

Деталі

Як зазначається у публікації, посланці США Джаред Кушнер і Стів Віткофф на п'ятничній зустрічі попросили українців припинити атаки на нафтопереробні заводи та попередили, що Трамп укладе угоду щодо дизельного пального, за словами американського чиновника.

США дозволили експорт російського дизелю для відновлення мирних переговорів - Reuters13.10.26, 03:54 • 24435 переглядiв

Американський чиновник, згідно з публікацією, сказав, "якщо Зеленський погодиться припинити атаки на нафтопереробні заводи", що "ми повертаємося до справи і йдемо до москви". "Але що Україна отримає – і від чого відмовиться – у межах американо-європейського врегулювання, яке формується?", пише автор публікації, перелічуючи пункти нижче.

"Пакет матиме чотири основні компоненти, за словами американського чиновника. Послання путіну буде таким: не просто припиняйте війну з Україною. Укладіть економічну та безпекову угоду з Європою, яка відновить стабільність у регіоні після висхідної спіралі ескалації", - сказано у статті.

Перше - відбудова

Як зазначається, "відбудова України буде першим стовпом". "Світовий банк та інвестиційна фірма BlackRock хочуть створити основу" для задоволення фінансових потреб - "для відбудови спустошених районів країни, надання допомоги сім'ям загиблих та поранених солдатів, а також відновлення зруйнованої економіки".

"Переговорники попросили Київ надати детальні кошториси витрат - і гарантії того, що ці гроші не будуть розграбовані післявоєнними спекулянтами. Поки що українці не надали цифри, але очікується, що вони це зроблять протягом наступних кількох днів, якщо мирні зусилля не проваляться", - ідеться у публікації.

Друге - гарантії безпеки

Як повідомляється, "гарантії безпеки будуть другим важливим компонентом". "Україна отримає зобов'язання від Сполучених Штатів та європейських країн, що вони дадуть військову відповідь, якщо росія знову нападе, що, за словами американського чиновника, еквівалентно статті 5 НАТО. Чиновник сказав, що росія також вестиме переговори з Європою щодо угод, які враховуватимуть її "проблеми безпеки", хоча незрозуміло, що це передбачає", - сказано у публікації.

Третє - економічна інтеграція

"Третім стовпом буде економічна інтеграція росії, України та Європи через енергетичну угоду. Одним із аспектів може бути трубопровід, який транспортуватиме російську нафту та газ до Європи, а прибуток від цього Україна та росія розділять. Такий трубопровід може різко знизити європейські витрати на енергоносії, сказав чиновник. Окрім надання росії "довгострокового доступу до європейського енергетичного ринку", мирна угода визначатиме, як і коли будуть зняті існуючі економічні санкції", - вказано у статті.

Четверте - територіальне питання

"Остання частина угоди буде найнеприємнішою. ​​росія, яка розпочала війну, сподіваючись захопити всю Україну, погодиться на припинення вогню вздовж існуючої лінії фронту, або "лінії контролю", як її називають переговірники. Для України це означатиме дозвіл росії контролювати територію, яку вона окупує, включаючи запекло спірну територію, відому як Донбас. Одна з перешкод полягає в тому, що лінія контролю є нечіткою, враховуючи невеликі зрушення на фронті майже щодня", - ідеться у публікації.

Що думає Європа

Як повідомляється, "хоча європейські лідери були розгнівані дизельною угодою Трампа, вони, схоже, налаштовані продовжувати дипломатичний процес, очолюваний Кушнером та Віткоффом". "Це момент, щоб зняти напругу з ситуації та повернутися до роботи", – пояснив європейський дипломат.

"Обґрунтування для врегулювання зараз полягає в тому, що ця війна перетворилася на жахливе поле бою. (...) Це війна на виснаження з величезними втратами. Взимку вона перетвориться на економічну битву, оскільки кожна сторона намагатиметься підірвати економіку іншої та посилити страждання мирного населення", - зазначає автор статті.

І вказує: "Трамп справедливо намагався припинити війну з моменту свого вступу на посаду. Але він, здається, досі не може зрозуміти, що путін, агресор, хоче перемоги, а не перемир'я". "путін не схоже, що він серйозно ставиться до миру", – сказав європейський дипломат, спираючись на звіти розвідки. У 

"Своєю угодою щодо дизельного пального, що порушує санкції, Трамп трагічно полегшує путіну продовження цієї жахливої ​​війни", - підсумовується у публікації.

Трамп спалив у вогні десятиліття політики США і став на бік путіна - The Atlantic13.10.26, 07:25 • 5346 переглядiв

Юлія Шрамко

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