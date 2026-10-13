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США дозволили експорт російського дизелю для відновлення мирних переговорів - Reuters

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Вашингтон вважає, що експорт дизелю пом’якшить позицію москви та відновить діалог. США заявили Києву, що путін поки не готовий до переговорів.

США дозволили експорт російського дизелю для відновлення мирних переговорів - Reuters

США дозволили експорт російського дизелю, щоб повернути росію до переговорів про припинення війни. У Вашингтоні вважають, що це пом’якшить позицію кремля та допоможе відновити тристоронній діалог після попередніх невдалих спроб. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох неназваних осіб, знайомих із перебігом переговорів, інформує УНН.

Деталі

За даними співрозмовників видання, на короткій зустрічі в Маямі спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер повідомили українській делегації, що російський диктатор володимир путін наразі не готовий до переговорів щодо завершення війни. При цьому оголошена угода покликана "сприяти відновленню контактів".

Третій співрозмовник сказав, що США передали українцям, що угода щодо дизельного палива може допомогти "пом’якшити" позицію москви, оскільки вона "надсилає сигнал про те, що Трамп відкритий до співпраці" з росією

- йдеться у статті.

Видання також вказує, що представники США нагадали про надану військову та розвідувальну допомогу Києву, але не погрожували припинити її через відмову зупинити удари по НПЗ.

Нагадаємо

На думку президента США Дональда Трампа, російський диктатор володимир путін більше зацікавлений в укладенні мирної угоди, ніж Президент України Володимир Зеленський.

"Це була відповідь путіна президенту Трампу" - Зеленський про порушення рф "енергетичного перемир'я"12.10.26, 18:10 • 3878 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Reuters
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