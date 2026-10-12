"Це була відповідь путіна президенту Трампу" - Зеленський про порушення рф "енергетичного перемир'я"

Минулої ночі Україна не атакувала жодних енергетичних об’єктів на території росії, але рф завдавала ударів - це була відповідь російського диктатора володимира путіна президенту США Дональду Трампу щодо енергетичного перемир'я. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

Минулої ночі ми не атакували жодних енергетичних об’єктів на території росії, тому що Президент Трамп сказав, що між Україною та росією буде енергетичне перемир’я. Ми не атакували, поки росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об’єктах. Думаю, це була відповідь путіна Президенту Трампу - сказав Зеленський.

Зеленський: росія порушила "енергетичне перемир'я", про яке заявив Трамп

Президент України додав, що сигнали від росії пішли дуже чіткі: вони нічого не знають про енергетичне перемир’я.

Шкода, тому що вони завжди знаходять причини не зупиняти цю війну. Саме тому я вважаю, що потрібно більше тиску на росію - резюмував Зеленський.

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Контекст

Президент США Дональд Трамп подякував володимиру путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США.

У відповідь впливові сенатори-демократи США різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку впродовж шести місяців.

Також Президент України Володимир Зеленський запропонував США укласти дизельну угоду з Україною, а не з рф.

Нагадаємо

У Республіканській партії США посилюється критика рішення президента Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного палива.