"Это был ответ путина президенту Трампу" — Зеленский о нарушении рф "энергетического перемирия"
Киев • УНН
Украина не атаковала энергетические объекты рф, однако россия нанесла удар по украинской инфраструктуре. Зеленский призвал усилить давление.
Минувшей ночью Украина не атаковала никаких энергетических объектов на территории россии, но рф наносила удары — это был ответ российского диктатора владимира путина президенту США Дональду Трампу по поводу энергетического перемирия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает УНН.
Минувшей ночью мы не атаковали никаких энергетических объектов на территории россии, потому что Президент Трамп сказал, что между Украиной и россией будет энергетическое перемирие. Мы не атаковали, пока Россия наносила удары по нашим АЗС, энергетической инфраструктуре и другим объектам. Думаю, это был ответ путина Президенту Трампу
Зеленский: россия нарушила "энергетическое перемирие", о котором заявил Трамп12.10.26, 12:59 • 19772 просмотра
Президент Украины добавил, что сигналы от россии были очень четкими: они ничего не знают об энергетическом перемирии.
Жаль, потому что они всегда находят причины не останавливать эту войну. Именно поэтому я считаю, что нужно больше давления на Россию
путин не читает Truth Social, а его "шахеды" действуют по другим инструкциям - Зеленский об "энергетическом перемирии"12.10.26, 12:47 • 3562 просмотра
Контекст
Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договоренности о поставках российского дизельного топлива в США.
В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.
Также Президент Украины Владимир Зеленский предложил США заключить дизельное соглашение с Украиной, а не с РФ.
Напомним
В Республиканской партии США усиливается критика решения президента Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива.