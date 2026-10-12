"Это был ответ путина президенту Трампу" — Зеленский о нарушении рф "энергетического перемирия"

Минувшей ночью Украина не атаковала никаких энергетических объектов на территории россии, но рф наносила удары — это был ответ российского диктатора владимира путина президенту США Дональду Трампу по поводу энергетического перемирия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает УНН.

Минувшей ночью мы не атаковали никаких энергетических объектов на территории россии, потому что Президент Трамп сказал, что между Украиной и россией будет энергетическое перемирие. Мы не атаковали, пока Россия наносила удары по нашим АЗС, энергетической инфраструктуре и другим объектам. Думаю, это был ответ путина Президенту Трампу - сказал Зеленский.

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Президент Украины добавил, что сигналы от россии были очень четкими: они ничего не знают об энергетическом перемирии.

Жаль, потому что они всегда находят причины не останавливать эту войну. Именно поэтому я считаю, что нужно больше давления на Россию - резюмировал Зеленский.

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Контекст

Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договоренности о поставках российского дизельного топлива в США.

В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.

Также Президент Украины Владимир Зеленский предложил США заключить дизельное соглашение с Украиной, а не с РФ.

Напомним

В Республиканской партии США усиливается критика решения президента Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива.