Зеленский: россия нарушила "энергетическое перемирие", о котором заявил Трамп

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть только один НПЗ, поэтому в вопросе энергетического перемирия для нее ключевым является прекращение ударов рф по электростанциям и энергосетям. Однако рф и впредь продолжает атаковать энергетику в Украине, вопреки этому перемирию. Об этом Президент Украины сообщил во время обращения к Варшавскому форуму по безопасности 12 октября, передает УНН.

Детали

"В Украине есть только один нефтеперерабатывающий завод, и он был серьезно поврежден российскими ударами еще давно. Поэтому импорт нефтепродуктов — это наша реальность, и именно поэтому наше предложение честное и понятное. Мы готовы соблюдать энергетическое перемирие, если россия готова делать то же самое. Мы соглашаемся, если соглашается она, и уже доказали, что настроены серьезно. Прошлой ночью российские нефтеперерабатывающие заводы не горели", — заявил Президент.

В то же время он подчеркнул, что россия продолжает наносить удары по энергетике в Украине, вопреки энергетическому перемирию.

"В полночь российский реактивный беспилотник атаковал объект газодобычи в Украине. Также россия нанесла удар несколькими беспилотниками по обычной автозаправочной станции. Ремонтные бригады до сих пор устраняют повреждения, нанесенные вчерашними атаками. Итак, россия нарушила энергетическое перемирие, о котором заявил президент Трамп. И сегодня утром российские реактивные беспилотники продолжали залетать в воздушное пространство над Киевом и другими украинскими городами. Мы сбиваем многие из них. Если бы мы этого не делали, повреждения нашей энергетической инфраструктуры были бы еще более масштабными. Поэтому сейчас ответ путина Трампу — это российские атаки", — заявил Зеленский.

Напомним

Глава МИД Андрей Сибига сообщил Германии об ударе рф по ТЭЦ-5 в Харькове после объявления Трампом энергетического перемирия. Киев готов его соблюдать при условии прекращения атак.