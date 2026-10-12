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Зеленський: росія порушила "енергетичне перемир'я", про яке заявив Трамп

Київ • УНН

 • 12747 перегляди

Зеленський заявив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я. Водночас рф продовжила атаки на енергетичні об’єкти й міста.

Зеленський: росія порушила "енергетичне перемир'я", про яке заявив Трамп

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лише один НПЗ, а тому у питанні енергетичного перемир’я для неї ключовою є зупинка ударів рф по електростанціях та енергомереж. Утім, рф і надалі продовжує атакувати енергетику в Україні, всупереч цьому перемир’ю. Про це Президент України повідомив під час звернення до Варшавського безпекового форуму 12 жовтня, передає УНН.

Деталі

"В Україні є лише один нафтопереробний завод, і він був серйозно пошкоджений російськими ударами ще давно. Тому імпорт нафтопродуктів - це наша реальність, і саме тому наша пропозиція чесна та зрозуміла. Ми готові дотримуватися енергетичного перемир’я, якщо росія готова робити те саме. Ми погоджуємося, якщо погоджується вона, і вже довели, що налаштовані серйозно. Минулої ночі російські нафтопереробні заводи не горіли", – заявив Президент.

Водночас, він наголосив, що росія продовжує удари по енергетиці в Україні, всупереч енергетичному перемир’ю.

"Опівночі російський реактивний безпілотник атакував газовидобувний об’єкт в Україні. Також росія завдала удару кількома безпілотниками по звичайній автозаправній станції. Ремонтні бригади досі усувають пошкодження, завдані вчорашніми атаками. Отже, росія порушила енергетичне перемир’я, про яке заявив президент Трамп. І сьогодні вранці російські реактивні безпілотники продовжували залітати в повітряний простір над Києвом та іншими українськими містами. Ми збиваємо багато з них. Якби ми цього не робили, пошкодження нашої енергетичної інфраструктури були б ще масштабнішими. Тож наразі відповідь путіна Трампу - це російські атаки", – заявив Зеленський.

Нагадаємо

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив Німеччину про удар рф по ТЕЦ-5 у Харкові після оголошення Трампом енергетичного перемир'я. Київ готовий його дотримуватись за умови припинення атак.

Алла Кіосак

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