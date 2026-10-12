Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в телефонном разговоре сообщил немецкому коллеге Йоганну Вадефулю, что Россия уже нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Сибиги, разговор с Вадефулем состоялся накануне насыщенной европейской повестки завтрашнего дня и принятия ключевых решений для усиления давления на Россию.

Проинформировал Йоганна о российском ударе по ТЭЦ-5 в Харькове, нанесённом несколько часов назад. Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления - отметил глава МИД.

Он подтвердил готовность Киева к полному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

На российский террор необходимо отвечать силой, единством и решимостью: дополнительными пакетами военной помощи Украине, открытием переговорных кластеров по вступлению в ЕС и полным использованием замороженных российских активов - подчеркнул Сибига.

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Он поблагодарил Германию за лидерство в поддержке Украины и назвал это "взаимовыгодным сотрудничеством, которое приносит ощутимые выгоды немецкой экономике — от сотрудничества в энергетической сфере и совместного производства оборонной продукции до доступа немецкого бизнеса к проектам восстановления Украины".

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились на "энергетическое перемирие", которое вступает в силу немедленно. По его словам, обе стороны дали согласие на договорённость.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре в рамках объявленного Дональдом Трампом перемирия. По его словам, Вооружённые силы Украины уже получили соответствующие приказы.

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