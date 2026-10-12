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Сериал

Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления — Сибига

Киев • УНН

 • 10701 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига сообщил Германии об ударе РФ по ТЭЦ-5 в Харькове после объявления Трампом энергетического перемирия. Киев готов его соблюдать при условии прекращения атак.

Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в телефонном разговоре сообщил немецкому коллеге Йоганну Вадефулю, что Россия уже нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Сибиги, разговор с Вадефулем состоялся накануне насыщенной европейской повестки завтрашнего дня и принятия ключевых решений для усиления давления на Россию.

Проинформировал Йоганна о российском ударе по ТЭЦ-5 в Харькове, нанесённом несколько часов назад. Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления

- отметил глава МИД.

Он подтвердил готовность Киева к полному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

На российский террор необходимо отвечать силой, единством и решимостью: дополнительными пакетами военной помощи Украине, открытием переговорных кластеров по вступлению в ЕС и полным использованием замороженных российских активов

- подчеркнул Сибига.

Зеленский обсудил с лидерами Европы объявленное Трампом перемирие, Украина «поддерживает прекращение огня»11.10.26, 18:43 • 18506 просмотров

Он поблагодарил Германию за лидерство в поддержке Украины и назвал это "взаимовыгодным сотрудничеством, которое приносит ощутимые выгоды немецкой экономике — от сотрудничества в энергетической сфере и совместного производства оборонной продукции до доступа немецкого бизнеса к проектам восстановления Украины".

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились на "энергетическое перемирие", которое вступает в силу немедленно. По его словам, обе стороны дали согласие на договорённость.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре в рамках объявленного Дональдом Трампом перемирия. По его словам, Вооружённые силы Украины уже получили соответствующие приказы.

"Энергетическое перемирие" Трампа пока предусматривает прекращение ударов только по НПЗ — Axios11.10.26, 23:37 • 1816 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
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Андрей Сибига
Дональд Трамп
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Харьков