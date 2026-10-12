росія порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення - Сибіга
Київ • УНН
Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив Німеччину про удар рф по ТЕЦ-5 у Харкові після оголошення енергетичного перемир’я Трампом. Київ готовий його дотримуватися за умови припинення атак.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у телефонній розмові повідомив німецького колегу Йоганна Вадефуля, що росія вже порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами Сибіги, розмова з Вадефулем відбулася напередодні насиченого європейського порядку денного завтрашнього дня та ухвалення ключових рішень для посилення тиску на росію.
Поінформував Йоганна про російський удар по ТЕЦ-5 у Харкові, завданий кілька годин тому. Росія порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення
Він підтвердив готовність Києва до повного енергетичного перемир’я за умови, що росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.
На російський терор необхідно відповідати силою, єдністю та рішучістю: додатковими пакетами військової допомоги Україні, відкриттям переговорних кластерів щодо вступу до ЄС і повним використанням заморожених російських активів
Зеленський обговорив із лідерами Європи оголошене Трампом перемир'я, Україна "підтримує припинення вогню"11.10.26, 18:43 • 18215 переглядiв
Він подякував Німеччині за лідерство в підтримці України і назвав це "взаємовигідною співпрацею, яка приносить відчутні вигоди для німецької економіки – від співробітництва в енергетичній сфері та спільного виробництва оборонної продукції до доступу німецького бізнесу до проєктів відновлення України".
Контекст
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія погодилися на "енергетичне перемир'я", яке набуває чинності негайно. За його словами, обидві сторони дали згоду на домовленість.
Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі в межах оголошеного Дональдом Трампом перемир'я. За його словами, Збройні сили України вже отримали відповідні накази.
"Енергетичне перемир'я" Трампа поки передбачає припинення ударів лише по НПЗ - Axios11.10.26, 23:37 • 1008 переглядiв