росія порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у телефонній розмові повідомив німецького колегу Йоганна Вадефуля, що росія вже порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН.

За словами Сибіги, розмова з Вадефулем відбулася напередодні насиченого європейського порядку денного завтрашнього дня та ухвалення ключових рішень для посилення тиску на росію.

Поінформував Йоганна про російський удар по ТЕЦ-5 у Харкові, завданий кілька годин тому. Росія порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення