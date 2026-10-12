Зеленський запропонував США укласти дизельну угоду з Україною, а не з рф

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США варто було б укласти дизельну угоду з Україною, адже саме Україна сама вирішує, які "російські НПЗ працюють та які кораблі з російською нафтою можуть курсувати у морі". Про це він заявив під час Варшавського безпекового форуму, передає УНН.

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За словами Зеленського, домовленості США з росією можуть мати інші мотиви. Він вважає, що домовленості щодо дизелю будуть мати вплив на світовий ринок, оскільки погоджений обсяг, за його словами, є незначним.

Чому Америка не укладе угоду про постачання дизельного пального з Україною? Україна пропонувала укласти таку угоду. Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи. Тож давайте зробимо це - зазначив він.

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Президент США Дональд Трамп подякував володимиру путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США.

У відповідь впливові сенатори-демократи США різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку впродовж шести місяців.

Однак представники адміністрації президента США Дональда Трампа пригрозили припинити передачу Україні американських розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Вашингтона щодо припинення ударів по російських нафтопереробних заводах.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент, який, за його словами, "здатний домовитися з росією про завершення війни".