Зеленский предложил США заключить дизельное соглашение с Украиной, а не с рф

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США стоило бы заключить дизельную сделку с Украиной, ведь именно Украина сама решает, какие "российские НПЗ работают и какие корабли с российской нефтью могут курсировать в море". Об этом он заявил во время Варшавского форума по безопасности, передает УНН.

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По словам Зеленского, договоренности США с россией могут иметь другие мотивы. Он считает, что договоренности относительно дизельного топлива окажут влияние на мировой рынок, поскольку согласованный объем, по его словам, является незначительным.

Почему Америка не заключит соглашение о поставках дизельного топлива с Украиной? Украина предлагала заключить такое соглашение. Мы влияем на то, движутся ли эти суда. Мы определяем, работают ли нефтеперерабатывающие заводы. Так давайте сделаем это - отметил он.

Дополнительно

Президент США Дональд Трамп поблагодарил владимира путина за договоренности относительно поставок российского дизельного топлива в США.

В ответ влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев.

Однако представители администрации президента США Дональда Трампа пригрозили прекратить передачу Украине американских разведывательных данных, если Киев продолжит игнорировать требования Вашингтона относительно прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, который, по его словам, "способен договориться с россией о завершении войны".