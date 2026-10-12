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путин не читает Truth Social, а его "шахеды" действуют по другим инструкциям - Зеленский об "энергетическом перемирии"

Киев • УНН

 • 1470 просмотра

Зеленский заявил, что после публикации президента США российские дроны летали над Украиной. рф атаковала энергетический объект в Харькове.

путин не читает Truth Social, а его "шахеды" действуют по другим инструкциям - Зеленский об "энергетическом перемирии"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские дроны летали над Украиной сразу после публикации президента США об "энергетическом перемирии". И сразу после этой публикации россия нанесла целенаправленный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб украинской энергосистеме. Об этом Глава государства сообщил во время обращения к Варшавскому форуму по безопасности 12 октября, передает УНН.

Детали

"Вчера мы все были искренне удивлены, когда после внезапной, но очень важной публикации президента США о том, что ему удалось обеспечить энергетическое перемирие между россией и Украиной, российские реактивные беспилотники в тот же момент летали в нашем воздушном пространстве. Значительные районы Киева остались без водоснабжения и электроэнергии, а ремонтные бригады работали над восстановлением электроснабжения после удара "Шахеда" по электростанции. И сразу после этой публикации россия нанесла целенаправленный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергосистеме", – заявил Зеленский.

"Было очевидно, что путин не читает Truth Social, а его дроны "Шахед" действуют по другим инструкциям", - отметил Зеленский.

"Однако эта публикация касается того, что влияет на жизнь миллионов людей, и именно поэтому она чрезвычайно важна. Прежде всего это важно для Украины, поскольку россия пытается использовать еще одну зиму и очередной период холодов против нашей страны, ежедневно атакуя электростанции, электросети и все составляющие нашей энергетической инфраструктуры", – подчеркнул Президент.

Дополнение

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ответить в случае, если Россия не согласится на энергетическое перемирие этой зимой.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
Энергетика
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Электроэнергия
Владимир Путин
Шахед-136
Владимир Зеленский
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Украина
Киев
Харьков