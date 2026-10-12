путін не читає Truth Social, а його "шахеди" діють за іншими інструкціями - Зеленський про "енергетичне перемир'я"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські дрони літали над Україною одразу після публікації президента США щодо "енергетичного перемир'я". І одразу після цієї публікації росія завдала цілеспрямованого удару по електростанції в Харкові, завдавши додаткової шкоди українській енергосистемі. Про це Глава держави повідомив під час звернення до Варшавського безпекового форуму 12 жовтня, передає УНН.

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"Учора ми всі були щиро здивовані, коли після раптової, але дуже важливої публікації президента США про те, що йому вдалося забезпечити енергетичне перемир’я між росією та Україною, російські реактивні безпілотники в цей самий момент літали в нашому повітряному просторі. Значні райони Києва залишилися без водопостачання та електроенергії, а ремонтні бригади працювали над відновленням електропостачання після удару "шахеда" по електростанції. І одразу після цієї публікації росія завдала цілеспрямованого удару по електростанції в Харкові, завдавши додаткової шкоди нашій енергосистемі", – заявив Зеленський.

"Було очевидно, що путін не читає Truth Social, а його дрони "Шахед" діють за іншими інструкціями", - зазначив Зеленський.

"Однак ця публікація стосується того, що впливає на життя мільйонів людей, і саме тому вона надзвичайно важлива. Передусім це важливо для України, адже росія намагається використати ще одну зиму та черговий період холодів проти нашої країни, щодня атакуючи електростанції, електромережі та всі складові нашої енергетичної інфраструктури", – наголосив Президент.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відповісти, у випадку, якщо росія не погодиться на енергетичне перемир’я цієї зими.