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США разрешили экспорт российского дизельного топлива для возобновления мирных переговоров — Reuters

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Вашингтон считает, что экспорт дизельного топлива смягчит позицию Москвы и возобновит диалог. США заявили Киеву, что Путин пока не готов к переговорам.

США разрешили экспорт российского дизельного топлива для возобновления мирных переговоров — Reuters

США разрешили экспорт российского дизельного топлива, чтобы вернуть Россию к переговорам о прекращении войны. В Вашингтоне считают, что это смягчит позицию Кремля и поможет возобновить трехсторонний диалог после предыдущих неудачных попыток. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных лиц, знакомых с ходом переговоров, информирует УНН.

Детали

По данным собеседников издания, на короткой встрече в Майами спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской делегации, что российский диктатор Владимир Путин в настоящее время не готов к переговорам о завершении войны. При этом объявленная сделка призвана "способствовать возобновлению контактов".

Третий собеседник сказал, что США передали украинцам, что сделка по дизельному топливу может помочь "смягчить" позицию Москвы, поскольку она "посылает сигнал о том, что Трамп открыт к сотрудничеству" с Россией

- говорится в статье.

Издание также указывает, что представители США напомнили о предоставленной военной и разведывательной помощи Киеву, но не угрожали прекратить ее из-за отказа остановить удары по НПЗ.

Напомним

По мнению президента США Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин больше заинтересован в заключении мирного соглашения, чем Президент Украины Владимир Зеленский.

"Это был ответ путина президенту Трампу" — Зеленский о нарушении рф "энергетического перемирия"12.10.26, 18:10 • 3940 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Война в Украине
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Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Киев