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Потрібно переконати Зеленського, путін більше зацікавлений у мирній угоді - Трамп

Київ • УНН

 • 6264 перегляди

Дональд Трамп вважає, що путін і Зеленський хочуть укласти угоду, але не знають як. США планують змусити їх домовитися.

Потрібно переконати Зеленського, путін більше зацікавлений у мирній угоді - Трамп

російський диктатор володимир путін більше зацікавлений в укладенні мирної угоди, ніж Президент України Володимир Зеленський. Про це в коментарі журналістам заявив американський лідер Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, путін і Зеленський хочуть укласти угоду, але не знають, як це зробити, тому США "змусять" їх це зробити".

Нам потрібно переконати Зеленського також зацікавитися укладенням угоди

- сказав Трамп.

На репліку про те, що росія вже порушила перемир'я і атакувала енергетичний об'єкт в Україні, він відповів: "Я не впевнений у цьому. Ми це перевіримо".

"Енергетичне перемир'я" Трампа поки передбачає припинення ударів лише по НПЗ - Axios11.10.26, 23:37 • 14290 переглядiв

Контекст

У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія погодилися на "енергетичне перемир'я", яке набуває чинності негайно. За його словами, обидві сторони дали згоду на домовленість.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі в межах оголошеного Дональдом Трампом перемир'я. За його словами, Збройні сили України вже отримали відповідні накази.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я. Водночас рф продовжила атаки на енергетичні об’єкти й міста.

кремль відхилив пропозицію про 60-денне перемир’я для проведення виборів в Україні12.10.26, 13:32 • 4018 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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