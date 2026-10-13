Потрібно переконати Зеленського, путін більше зацікавлений у мирній угоді - Трамп

російський диктатор володимир путін більше зацікавлений в укладенні мирної угоди, ніж Президент України Володимир Зеленський. Про це в коментарі журналістам заявив американський лідер Дональд Трамп, повідомляє УНН.

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За його словами, путін і Зеленський хочуть укласти угоду, але не знають, як це зробити, тому США "змусять" їх це зробити".

Нам потрібно переконати Зеленського також зацікавитися укладенням угоди - сказав Трамп.

На репліку про те, що росія вже порушила перемир'я і атакувала енергетичний об'єкт в Україні, він відповів: "Я не впевнений у цьому. Ми це перевіримо".

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Контекст

У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія погодилися на "енергетичне перемир'я", яке набуває чинності негайно. За його словами, обидві сторони дали згоду на домовленість.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі в межах оголошеного Дональдом Трампом перемир'я. За його словами, Збройні сили України вже отримали відповідні накази.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я. Водночас рф продовжила атаки на енергетичні об’єкти й міста.

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