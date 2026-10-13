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Нужно убедить Зеленского: Путин больше заинтересован в мирном соглашении — Трамп

Киев • УНН

 • 5956 просмотра

Дональд Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят заключить соглашение, но не знают как. США планируют заставить их договориться.

Нужно убедить Зеленского: Путин больше заинтересован в мирном соглашении — Трамп

Российский диктатор владимир путин больше заинтересован в заключении мирного соглашения, чем Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в комментарии журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, путин и Зеленский хотят заключить соглашение, но не знают, как это сделать, поэтому США «заставят» их это сделать.

Нам нужно убедить Зеленского также заинтересоваться заключением соглашения

- сказал Трамп.

На реплику о том, что Россия уже нарушила перемирие и атаковала энергетический объект в Украине, он ответил: «Я не уверен в этом. Мы это проверим».

"Энергетическое перемирие" Трампа пока предусматривает прекращение ударов только по НПЗ — Axios11.10.26, 23:37 • 14289 просмотров

Контекст

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились на «энергетическое перемирие», которое вступает в силу немедленно. По его словам, обе стороны дали согласие на договорённость.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре в рамках объявленного Дональдом Трампом перемирия. По его словам, Вооружённые силы Украины уже получили соответствующие приказы.

Накануне Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать энергетическое перемирие. В то же время РФ продолжила атаки на энергетические объекты и города.

кремль отверг предложение о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Украине12.10.26, 13:32 • 4018 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина