Нужно убедить Зеленского: Путин больше заинтересован в мирном соглашении — Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят заключить соглашение, но не знают как. США планируют заставить их договориться.
Российский диктатор владимир путин больше заинтересован в заключении мирного соглашения, чем Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в комментарии журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает УНН.
Детали
По его словам, путин и Зеленский хотят заключить соглашение, но не знают, как это сделать, поэтому США «заставят» их это сделать.
Нам нужно убедить Зеленского также заинтересоваться заключением соглашения
На реплику о том, что Россия уже нарушила перемирие и атаковала энергетический объект в Украине, он ответил: «Я не уверен в этом. Мы это проверим».
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Контекст
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились на «энергетическое перемирие», которое вступает в силу немедленно. По его словам, обе стороны дали согласие на договорённость.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре в рамках объявленного Дональдом Трампом перемирия. По его словам, Вооружённые силы Украины уже получили соответствующие приказы.
Накануне Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать энергетическое перемирие. В то же время РФ продолжила атаки на энергетические объекты и города.
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