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кремль отверг предложение о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Украине

Киев • УНН

 • 1470 просмотра

россия отвергла предложение о 60-дневном перемирии для выборов в Украине. кремль заявил, что стремится к долгосрочному мирному соглашению.

кремль отверг предложение о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Украине

В понедельник кремль отверг идею 60-дневного прекращения огня, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским для проведения президентских выборов в стране, заявив, что вместо этого стремится к заключению всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В понедельник пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил журналистам, что россия стремится к долгосрочному мирному соглашению, а не к временному прекращению огня.

"В кремле и президент путин, и должностные лица на других уровнях неоднократно заявляли, что мы не хотим прекращения огня. Мы хотим долгосрочного мира и готовы сделать все возможное для его достижения", - сказал песков.

Как отмечает издание, россия уже длительное время настаивает на проведении выборов в Украине и утверждает, что их отсутствие делает Зеленского нелегитимным лидером. Украинское законодательство запрещает проведение выборов во время войны.

Напомним

Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы при условии 60-дневного полного прекращения огня со стороны россии. Согласия москвы пока нет.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Reuters
Владимир Зеленский
Украина