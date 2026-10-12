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кремль відхилив пропозицію про 60-денне перемир’я для проведення виборів в Україні

Київ • УНН

 • 1810 перегляди

росія відхилила пропозицію 60-денного перемир’я для виборів в Україні. кремль заявив, що прагне довгострокової мирної угоди.

кремль відхилив пропозицію про 60-денне перемир’я для проведення виборів в Україні

У понеділок кремль відкинув ідею 60-денного припинення вогню, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським для проведення президентських виборів у країні, заявивши, що натомість прагне укладення всеосяжної мирної угоди. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У понеділок речник кремля дмитро пєсков заявив журналістам, що росія прагне довгострокової мирної угоди, а не тимчасового припинення вогню.

"У кремлі і президент путін, і посадовці на інших рівнях неодноразово заявляли, що ми не хочемо припинення вогню. Ми хочемо довгострокового миру й готові зробити все можливе для його досягнення", — сказав Пєсков.

Як зазначає видання, росія вже тривалий час наполягає на проведенні виборів в Україні та стверджує, що їх відсутність робить Зеленського нелегітимним лідером. Українське законодавство забороняє проведення виборів під час війни.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив про готовність організувати вибори за умови 60-денного повного припинення вогню з боку росії. Згоди москви наразі немає.

Ольга Розгон

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