На думкау Енн Епплбаум, Дональд Трамп скасував санкції проти російського дизпалива задля тиску на Україну. Київ може продовжити удари по російських НПЗ.

Президент США Дональд Трамп спалив у вогні десятиліття політики США та став на бік російського диктатора володимира путіна. Про це пише штатна авторка The Atlantic та старша наукова співробітниця Інституту "Агора" Фонду Стравроса Ніархоса при Університеті Джонса Гопкінса та Школи передових міжнародних досліджень Енн Епплбаум, повідомляє УНН. Деталі За її словами, Трамп скасував санкції на імпорт російського дизельного палива, порушуючи букву та дух законів, які він сам підписав. Він погрожував припинити обмін розвідувальними даними з Україною, якщо Україна не погодиться не атакувати російські нафтопереробні заводи, вимагаючи таким чином від Києва відмовитися від своєї найефективнішої зброї, не вимагаючи нічого від росії взамін. Він не критикував російські атаки на українські електростанції чи заводи, навіть ті, що належать американським компаніям. Він не висловив жодних співчуттів щодо нещодавньої загибелі українських дітей під час російських бомбардувань - йдеться у статті. Зеленський: росія порушила "енергетичне перемир'я", про яке заявив Трамп Німеччина підтримала Зеленського після заклику Трампа замінити його Авторка вказує, що Трамп неодноразово брехав - зокрема, заявивши, що Україна та росія домовилися про "енергетичне припинення вогню". Він назвав демократично обраного Президента України перешкодою для переговорів і наказав йому залишити посаду. Але в п'ятницю, перш ніж прийняти ці нові рішення, він провів ще одну довгу дружню телефонну розмову з російським диктатором, який дійсно міг би покласти край війні сьогодні - пише авторка. Вона резюмує, що в будь-якому разі Україна продовжуватиме боротися і, ймовірно, й надалі завдаватиме ударів по російських нафтопереробних заводах завдяки європейським союзникам. У цьому можуть допомогти французька розвідка, німецька зброя та масштабні пакети допомоги зі Скандинавії, Польщі та інших країн. Нагадаємо Дональд Трамп вважає, що путін і Зеленський хочуть укласти угоду, але не знають як. США планують змусити їх домовитися. "Це була відповідь путіна президенту Трампу" - Зеленський про порушення рф "енергетичного перемир'я"