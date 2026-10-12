Німеччина підтримала Зеленського після заклику Трампа замінити його

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про підтримку президента України після того, як Дональд Трамп закликав замінити його. Берлін також виступає за посилення тиску на росію для відновлення мирних переговорів. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН.

За інформацією видання, Йоганн Вадефуль заявив про позицію Берліна в неділю під час зустрічі керівництва Християнсько-демократичного союзу (ХДС), партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Німеччина залишається поруч з Україною та її урядом і повністю підтримує президента у виконанні ним своїх складних обов'язків

Його слова пролунали після того, як у суботу Дональд Трамп закликав Україну замінити президента Володимира Зеленського, а ще розкритикував українські атаки на російську нафтову інфраструктуру. Також з наявними даними, минулого тижня Трамп оголосив про угоду з росією щодо постачання дизельного палива.

Як зазначає видання, Німеччина найбільший європейський донор України, заявила в суботу, що збереже санкції проти росії, незважаючи на заяву Трампа про те, що його адміністрація тимчасово скасувала санкції США щодо російського палива. Вадефул, який зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку минулого місяця, заявив, що для підтримки України та спонукання Москви до переговорів необхідні "послідовність і ясність"".

Нам не потрібно менше тиску, нам потрібен більший тиск на путіна, щоб він був готовий до переговорів. Саме цього вимагає цей момент, і саме цього прагне уряд