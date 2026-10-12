Германия поддержала Зеленского после призыва Трампа заменить его

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил о поддержке президента Украины после того, как Дональд Трамп призвал заменить его. Берлин также выступает за усиление давления на Россию для возобновления мирных переговоров. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.

Детали

По информации издания, Йоганн Вадефуль заявил о позиции Берлина в воскресенье во время встречи руководства Христианско-демократического союза (ХДС), партии канцлера Германии Фридриха Мерца.

Германия остается рядом с Украиной и ее правительством и полностью поддерживает президента в выполнении им своих сложных обязанностей - заявил министр.

Его слова прозвучали после того, как в субботу Дональд Трамп призвал Украину заменить президента Владимира Зеленского, а также раскритиковал украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Также, согласно имеющимся данным, на прошлой неделе Трамп объявил о соглашении с Россией по поставкам дизельного топлива.

Как отмечает издание, Германия, крупнейший европейский донор Украины, заявила в субботу, что сохранит санкции против России, несмотря на заявление Трампа о том, что его администрация временно отменила санкции США против российского топлива. Вадефуль, который встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в прошлом месяце, заявил, что для поддержки Украины и побуждения Москвы к переговорам необходимы "последовательность и ясность"".

Нам нужно не меньше давления, нам нужно больше давления на Путина, чтобы он был готов к переговорам. Именно этого требует данный момент, и именно этого добивается правительство - сказал Вадефуль.

Кроме того, по словам издания, премьер-министр Великобритании Энди Бернем в субботу разговаривал с Зеленским и сказал ему, что Великобритания продолжит усиливать санкции против России.

Напомним

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским достигли самой низкой точки со времени их спора в Овальном кабинете в 2025 году. Очередное обострение между лидерами угрожает свести на нет дипломатические усилия европейских союзников, которые на протяжении последних 18 месяцев пытались сохранить американскую поддержку Украины.