російські генерали почали показувати путіну фейкові перемоги в Україні, змонтовані за допомогою ШІ – FT

Командування російської армії, ймовірно, передає володимиру путіну згенеровані штучним інтелектом відео про нібито захоплення українських населених пунктів. Через неправдиві доповіді кремль може ухвалювати військові рішення, які не відповідають реальній ситуації на фронті. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, близькі до російського диктатора, пише УНН.

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За словами співрозмовників видання, прагнення путіна до перемоги змушує російських командирів перебільшувати свої успіхи. Інформація про нібито захоплені позиції проходить кілька рівнів командування, перш ніж потрапляє до генштабу та президента рф.

Поки всі вони встигають відзвітувати, наші вже відступили – розповіло одне з джерел FT.

Як фейкові відео потрапляють до військових зведень

За даними видання, російське командування отримує накази наступати на нові позиції, хоча попередні насправді можуть залишатися під контролем України.

Через це обидві сторони зазнають величезних втрат. Ось чому Сталін за таке розстрілював – заявив співрозмовник газети.

FT зазначає, що кількість імовірно сфабрикованих за допомогою ШІ відео вже вимірюється десятками. Якщо раніше їх поширювали переважно російські воєнні блогери, то тепер подібні матеріали з'являються й в офіційних повідомленнях міноборони рф.

Зокрема, у жовтні російське відомство оприлюднило відео з прапором рф у Добропіллі. Керівник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв вказав на ознаки монтажу, зокрема неприродну зміну положення прапора.

путін заявив про захоплення 6500 кв. км України, але реальні успіхи армії рф у 45 разів менші – ISW

За підрахунками Інституту вивчення війни (ISW), із червня до серпня виявили щонайменше 35 відео, які могли створити за допомогою ШІ. Дослідники з високою впевненістю визначили 10 із них як підробки.

Реальні успіхи російської армії значно менші за заявлені

У вересні путін стверджував, що від початку року російські війська захопили 6,5 тисячі кв. км української території.

Водночас, за наведеними FT оцінками OSINT-аналітиків, приріст контрольованої росією території становив щонайбільше 1,5 тисячі кв. км. За даними ISW, з урахуванням українських контрнаступальних дій чистий територіальний результат рф за січень–жовтень становив лише 119 кв. км.

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