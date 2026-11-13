Световой меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн долларов — он установил рекорд «Звёздных войн»

Световой меч Дарта Вейдера, который использовали во время съёмок культовых фильмов "Звёздные войны", продали на аукционе за 4,8 млн долларов. Реквизит стал самым дорогим предметом из легендарной кинофраншизы, когда-либо проданным на торгах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аукционный дом Heritage Auctions, пишет УНН.

Детали

Меч использовали во время съёмок фильмов "Звёздные войны: Империя наносит ответный удар" 1980 года и "Звёздные войны: Возвращение джедая" 1983 года.

По информации аукционного дома, реквизит держали в руках актёр Дэвид Проуз, исполнявший роль Дарта Вейдера, и его дублёр.

Меч из одной из самых известных сцен в истории кино

Особую ценность лоту придаёт его связь с культовой сценой фильма "Империя наносит ответный удар". Именно этот меч Дарт Вейдер держал перед тем, как произнести Люку Скайуокеру знаменитую фразу "Я твой отец".

Продажа за 4,8 млн долларов стала абсолютным рекордом для предметов, связанных с франшизой "Звёздные войны".

Предыдущий рекорд принадлежал световому мечу Люка Скайуокера. В июле его продали за 3,75 млн долларов на торгах того же аукционного дома Heritage Auctions.

Таким образом, реквизит Дарта Вейдера превзошёл предыдущее достижение на 1,05 млн долларов.

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