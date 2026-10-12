ШІ підтримує зростання світової економіки, але може змінити 40% робочих місць - МВФ

Штучний інтелект підтримує зростання світової економіки, однак водночас може змінити характер 40% робочих місць у світі та скоротити попит на працівників-початківців. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час виступу у Бангкоку, пише УНН посилаючись на Reuters

Штучний інтелект - його можна любити чи ненавидіти, але він уже тут. Саме цей перехід на вищі оберти дозволяє світовій економіці зростати темпами близько 3% - попри те, що нас стримує шок, пов'язаний з перебоями в постачанні енергоносіїв - сказала Георгієва.

Георгієва додала, що бум інвестицій у штучний інтелект, який уже спричинив "шок попиту та інвестиційний шок", здатний прискорити економічне зростання в розвинених країнах Азії на 0,5-1,0%, а в країнах Азії з економікою, що розвивається, - на 0,2-0,8%.

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Водночас, за її словами, з часом штучний інтелект може призвести до того, що 40% робочих місць будуть доповнені новими функціями, знецінені або взагалі ліквідовані.

"Це технологія, яка докорінно все змінює. Вона цілковито змінює те, як ми працюємо й живемо", - сказала вона, згадавши, що тепер щодня отримує від ШІ-помічника 30-секундне повідомлення про свій графік.

Попереднє дослідження показало, що 10% робочих місць у США вже вимагали навичок роботи зі штучним інтелектом.

Хоча кількість рутинних робочих місць скорочується, кількість низькооплачуваних вакансій зростає у двох секторах із низьким рівнем оплати праці: будівництві та сфері обслуговування центрів обробки даних.

Зазначається, що у липні МВФ спрогнозував глобальне економічне зростання на рівні 3% у 2026 році. У вівторок Фонд оприлюднить оновлений прогноз.

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