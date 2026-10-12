ИИ поддерживает рост мировой экономики, но может изменить 40% рабочих мест - МВФ

Искусственный интеллект поддерживает рост мировой экономики, однако одновременно может изменить характер 40% рабочих мест в мире и сократить спрос на начинающих работников. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления в Бангкоке, пишет УНН, ссылаясь на Reuters

Искусственный интеллект — его можно любить или ненавидеть, но он уже здесь. Именно этот переход на более высокие обороты позволяет мировой экономике расти темпами около 3% — несмотря на то, что нас сдерживает шок, связанный со сбоями в поставках энергоносителей — сказала Георгиева.

Георгиева добавила, что инвестиционный бум в искусственный интеллект, который уже вызвал «шок спроса и инвестиционный шок», способен ускорить экономический рост в развитых странах Азии на 0,5–1,0%, а в развивающихся странах Азии — на 0,2–0,8%.

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В то же время, по её словам, со временем искусственный интеллект может привести к тому, что 40% рабочих мест будут дополнены новыми функциями, обесценены или вообще ликвидированы.

«Это технология, которая в корне всё меняет. Она полностью меняет то, как мы работаем и живём», — сказала она, упомянув, что теперь каждый день получает от ИИ-помощника 30-секундное сообщение о своём расписании.

Предыдущее исследование показало, что 10% рабочих мест в США уже требовали навыков работы с искусственным интеллектом.

Хотя количество рутинных рабочих мест сокращается, количество низкооплачиваемых вакансий растёт в двух секторах с низким уровнем оплаты труда: строительстве и сфере обслуживания центров обработки данных.

Отмечается, что в июле МВФ спрогнозировал глобальный экономический рост на уровне 3% в 2026 году. Во вторник Фонд опубликует обновлённый прогноз.

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