ИИ поддерживает рост мировой экономики, но может изменить 40% рабочих мест - МВФ

$44.8550.14
ukenru
06:19 • 11114 просмотра
89 из 121 запущенного рф дрона обезвредили за ночь, в том числе более 70% реактивных
03:30 • 37901 просмотра
Ничто и никто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф — Туск после разговора с Зеленским
12 октября, 00:57 • 48781 просмотра
Маск — прежде всего бизнесмен: «Флеш» прокомментировал слухи об отключении Starlink в Украине
11 октября, 21:25 • 48898 просмотра
Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления — Сибига
11 октября, 20:21 • 44663 просмотра
Ракетный удар по пригороду Харькова: уже более 20 раненыхVideo
11 октября, 19:58 • 40583 просмотра
США угрожают прекратить поставки оружия Украине из-за ударов по российским НПЗ, PURL под угрозой — FT
11 октября, 19:34 • 37728 просмотра
рф потеряла более 50 тысяч военнослужащих за месяц, Украина — в 10 раз меньше — НАТО
11 октября, 18:24 • 38076 просмотра
Крупнейший металлургический завод Украины готовится полностью остановить производство из-за российских ударов
11 октября, 17:35 • 28853 просмотра
ЕС выделит Украине дополнительные средства на дроны и ракеты уже на этой неделе — фон дер Ляйен
11 октября, 16:39 • 28189 просмотра
Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
89%
746мм
Популярные новости
Доверие к Макрону упало до рекордных 15% на фоне кризисов во Франции — опрос11 октября, 22:53 • 9406 просмотра
На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей росгвардейцы проводят для школьников «уроки мужества»11 октября, 23:24 • 13817 просмотра
Силы обороны уничтожают вражеские пусковые установки, чтобы противодействовать баллистике — Хмара11 октября, 23:55 • 10484 просмотра
На оккупированной территории Луганщины Россия продолжает кампанию по «национализации» недвижимости — ОВА12 октября, 01:21 • 13528 просмотра
Что празднуют 12 октября в Украине и мире 02:58 • 4702 просмотра
публикации
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника11 октября, 10:54 • 63597 просмотра
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 99297 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 117576 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 115695 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 117756 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Легендарный американский певец Манилоу прервал концерт после 2 песен и отменил следующее выступление11 октября, 19:01 • 45904 просмотра
Звезда популярного американского сериала сломал ногу во время съёмок — пострадали ещё 3 человека11 октября, 17:25 • 24026 просмотра
Известная американская певица отменила концерт за несколько часов до начала из-за серьезной угрозы безопасности11 октября, 15:52 • 25018 просмотра
Имя Ярославы Магучих увековечили в космосе: в честь украинки назвали астероид возле Юпитера11 октября, 14:14 • 32488 просмотра
Бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой и показала фото из роддома11 октября, 14:05 • 21653 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Нефть марки Brent

ИИ поддерживает рост мировой экономики, но может изменить 40% рабочих мест - МВФ

Киев • УНН

 • 196 просмотра

ИИ может изменить или ликвидировать 40% рабочих мест и снизить спрос на новичков. В то же время он поддерживает глобальный рост на уровне 3%.

ИИ поддерживает рост мировой экономики, но может изменить 40% рабочих мест - МВФ

Искусственный интеллект поддерживает рост мировой экономики, однако одновременно может изменить характер 40% рабочих мест в мире и сократить спрос на начинающих работников. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления в Бангкоке, пишет УНН, ссылаясь на Reuters

Искусственный интеллект — его можно любить или ненавидеть, но он уже здесь. Именно этот переход на более высокие обороты позволяет мировой экономике расти темпами около 3% — несмотря на то, что нас сдерживает шок, связанный со сбоями в поставках энергоносителей

— сказала Георгиева.

Георгиева добавила, что инвестиционный бум в искусственный интеллект, который уже вызвал «шок спроса и инвестиционный шок», способен ускорить экономический рост в развитых странах Азии на 0,5–1,0%, а в развивающихся странах Азии — на 0,2–0,8%.

Билл Гейтс предупредил об угрозе ИИ, способного привести к миллиарду смертей25.09.26, 23:25 • 12284 просмотра

В то же время, по её словам, со временем искусственный интеллект может привести к тому, что 40% рабочих мест будут дополнены новыми функциями, обесценены или вообще ликвидированы.

«Это технология, которая в корне всё меняет. Она полностью меняет то, как мы работаем и живём», — сказала она, упомянув, что теперь каждый день получает от ИИ-помощника 30-секундное сообщение о своём расписании.

Предыдущее исследование показало, что 10% рабочих мест в США уже требовали навыков работы с искусственным интеллектом.

Хотя количество рутинных рабочих мест сокращается, количество низкооплачиваемых вакансий растёт в двух секторах с низким уровнем оплаты труда: строительстве и сфере обслуживания центров обработки данных.

Отмечается, что в июле МВФ спрогнозировал глобальный экономический рост на уровне 3% в 2026 году. Во вторник Фонд опубликует обновлённый прогноз.

ИИ и ядерный конфликт назвали угрозами вымирания человечества до 2100 года — СМИ11.10.26, 09:16 • 19039 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Бангкок
Международный валютный фонд
Соединённые Штаты