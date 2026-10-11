ИИ и ядерный конфликт назвали угрозами вымирания человечества до 2100 года — СМИ

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Согласно новой оценке глобальных рисков, человечество может вымереть к 2100 году в результате злонамеренного использования искусственного интеллекта или ядерного конфликта, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что эти факторы возглавляют список из 17 основных угроз здоровью людей на ближайшие 75 лет; в список также входят сокращение расходов богатых стран на помощь, климатический кризис и недоедание среди детей.

Эксперты Комиссии журнала The Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке отметили, что все эти угрозы взаимосвязаны, а значит, бороться с ними следует комплексно, одновременно подчеркнув, что для противодействия каждой из них существуют "реалистичные пути действий".

"Решения, которые лидеры принимают сегодня, будут определять здоровье и благополучие следующего поколения", — заявил профессор Кристофер Мюррей, сопредседатель комиссии и директор Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.

Для составления этого перечня комиссия смоделировала количество лет здоровой жизни, которые могут быть потеряны из-за болезней, инвалидности или преждевременной смерти вследствие каждой из угроз (на основе текущих тенденций); этот показатель известен как DALYs (годы жизни, скорректированные с учетом инвалидности).

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"Злонамеренное использование искусственного интеллекта (в частности, для создания биологического оружия) и ядерный конфликт (с угрозой ядерного голода) несут риск вымирания человечества в течение следующих 75 лет", — говорится в отчете. Авторы отмечают: хотя вероятность таких событий остается низкой, они могут привести к гибели человечества — либо из-за выброса в верхние слои атмосферы достаточного количества частиц, которые заблокируют солнечный свет и вызовут голод (в случае ядерного конфликта), либо из-за применения биологического оружия, созданного с помощью искусственного интеллекта. В редакционной статье The Lancet, опубликованной вместе с отчетом, содержится предупреждение: "Масштабы ущерба в случае реализации этих угроз привели бы к апокалипсису для человечества".

К другим рискам, которые могут в совокупности привести к потере более 1 миллиарда лет здоровой жизни (DALYs) и поэтому определены как "главные катастрофические угрозы", относятся: загрязнение воздуха, устойчивость к противомикробным препаратам, недоедание среди детей, климатический кризис, а также вооруженные конфликты, сокращение объемов международной помощи, чрезмерное употребление алкоголя, высокое артериальное давление, неравенство доходов, низкий уровень образования, природные пандемии, ожирение, проблемы с психическим здоровьем, курение и нездоровое старение.

Чтобы попасть в этот перечень, угрозы должны были не только потенциально приводить к значительным потерям лет здоровой жизни, но и иметь потенциальные пути решения. Ибрагим Абубакар, член комиссии и профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Университетском колледже Лондона (UCL), отметил: "Мы не исходим из позиции вроде: \"вот, мы хотим вас напугать — человечеству угрожает столько-то угроз\". Мы исходим из того, что если вы сегодня принимаете политические решения — будь то на глобальном многостороннем уровне или на национальном, — то это потенциальные угрозы, с которыми вы можете столкнуться, и это тот масштаб изменений, которого вы реально можете достичь своими действиями".

Согласно отчету, в котором смоделированы наилучшие и наихудшие сценарии для каждой угрозы, меры по ограничению глобального потепления на уровне около 1,8°C (вместо того чтобы позволить ему достичь 4,4°C) могли бы предотвратить потерю 1,89 миллиарда лет здоровой жизни.

В регионах с высоким уровнем дохода основными угрозами были неинфекционные заболевания, такие как ожирение и проблемы с психическим здоровьем, тогда как в регионах с низким уровнем дохода потери здоровья были обусловлены такими факторами, как низкий уровень образования.

Многие крупные страны-доноры, включая США и Великобританию, в течение последнего года объявили о значительном сокращении расходов на помощь. Комиссия установила, что потенциальный крах международной помощи в сфере здравоохранения или её резкое сокращение могут привести к потере до 1,5 миллиарда лет жизни с поправкой на инвалидность (DALY) к 2100 году; при этом почти 70% этих потерь придётся на страны Африки к югу от Сахары. Этот регион также больше всего страдает от проблемы детского недоедания.

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В состав комиссии вошли 35 экспертов, а результаты их работы будут представлены в воскресенье на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине (Германия). Их оценка будет обновляться ежегодно для пересмотра 17 выявленных угроз с учётом новых данных и любых новых возникающих опасностей.

Авторы призвали лидеров реагировать на риски до того, как они перерастут в кризисы, в частности посредством инвестирования в технологические инновации и укрепления систем здравоохранения.

"Мы начали этот процесс три года назад, полагая, что существуют три главные угрозы: конфликты, изменение климата и пандемии", — сказал Мюррей. Существует гораздо больше угроз, которые должны вызывать у нас обеспокоенность, и правительствам действительно необходимо выделить средства и кадры для задач, связанных с прогнозированием и предотвращением этого более широкого спектра угроз, а также с подготовкой к ним.