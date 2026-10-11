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ШІ та ядерний конфлікт назвали загрозами вимирання людства до 2100 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7066 перегляди

Комісія The Lancet визначила 17 глобальних загроз здоров’ю на 75 років. Серед найнебезпечніших — зловмисний ШІ, ядерна війна та кліматична криза.

ШІ та ядерний конфлікт назвали загрозами вимирання людства до 2100 року - ЗМІ
Фото ілюстративне

Згідно з новою оцінкою глобальних ризиків, людство може вимерти до 2100 року внаслідок зловмисного використання штучного інтелекту або ядерного конфлікту, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що ці чинники очолюють перелік із 17 основних загроз здоров’ю людей на найближчі 75 років; до списку також входять скорочення витрат заможних країн на допомогу, кліматична криза та недоїдання серед дітей.

Експерти Комісії журналу The Lancet з питань глобальних загроз здоров’ю у XXI столітті зазначили, що всі ці загрози взаємопов’язані, а отже, боротися з ними слід комплексно, водночас наголосивши, що для протидії кожній із них існують "реалістичні шляхи дій".

"Рішення, які сьогодні ухвалюють лідери, визначатимуть здоров’я та добробут наступного покоління", — заявив професор Крістофер Мюррей, співголова комісії та директор Інституту показників і оцінки здоров’я при Вашингтонському університеті.

Для складання цього переліку комісія змоделювала кількість років здорового життя, які можуть бути втрачені через хвороби, інвалідність або передчасну смерть унаслідок кожної із загроз (на основі поточних тенденцій); цей показник відомий як DALYs (роки життя, скориговані з урахуванням інвалідності).

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"Зловмисне використання штучного інтелекту (зокрема для створення біологічної зброї) та ядерний конфлікт (із загрозою ядерного голоду) несуть ризик вимирання людства протягом наступних 75 років", — йдеться у звіті. Автори зазначають: хоча ймовірність таких подій залишається низькою, вони можуть призвести до загибелі людства — чи то через викид у верхні шари атмосфери достатньої кількості часток, що заблокують сонячне світло й спричинять голод (у разі ядерного конфлікту), чи то через застосування біологічної зброї, створеної за допомогою штучного інтелекту. У редакційній статті The Lancet, опублікованій разом зі звітом, міститься застереження: "Масштаби шкоди в разі реалізації цих загроз призвели б до апокаліпсису для людства".

До інших ризиків, що можуть спричинити втрату понад 1 мільярда років здорового життя (DALYs) у сукупності й тому визначені як "головні катастрофічні загрози", належать: забруднення повітря, стійкість до протимікробних препаратів, недоїдання серед дітей, кліматична криза, а також збройні конфлікти, скорочення обсягів міжнародної допомоги, надмірне вживання алкоголю, високий артеріальний тиск, нерівність доходів, низький рівень освіти, природні пандемії, ожиріння, проблеми з психічним здоров’ям, куріння та нездорове старіння.

Щоб потрапити до цього переліку, загрози мали не лише потенційно спричиняти значні втрати років здорового життя, а й мати потенційні шляхи вирішення. Ібрагім Абубакар, член комісії та професор епідеміології інфекційних захворювань в Університетському коледжі Лондона (UCL), зазначив: "Ми не виходимо з позиції на кшталт "ось, ми хочемо вас налякати — людству загрожує стільки-то загроз". Ми виходимо з того, що якщо ви сьогодні приймаєте політичні рішення — чи то на глобальному багатосторонньому рівні, чи на національному, — то це потенційні загрози, з якими ви можете зіткнутися, і це той масштаб змін, яких ви реально можете досягти своїми діями".

Згідно зі звітом, у якому змодельовано найкращі та найгірші сценарії для кожної загрози, заходи з обмеження глобального потепління на рівні близько 1,8°C (замість того, щоб дозволити йому сягнути 4,4°C) могли б запобігти втраті 1,89 мільярда років здорового життя.

У регіонах із високим рівнем доходу основними загрозами були неінфекційні захворювання, як-от ожиріння та проблеми з психічним здоров’ям, тоді як у регіонах із низьким рівнем доходу втрати здоров’я були зумовлені такими чинниками, як низький рівень освіти.

Багато великих країн-донорів, зокрема США та Велика Британія, протягом останнього року оголосили про значне скорочення видатків на допомогу. Комісія встановила, що потенційний крах міжнародної допомоги у сфері охорони здоров’я або її різке скорочення можуть призвести до втрати до 1,5 мільярда років життя з урахуванням інвалідності (DALY) до 2100 року; при цьому майже 70% цих втрат припаде на країни Африки на південь від Сахари. Цей регіон також найбільше потерпає від проблеми дитячого недоїдання.

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До складу комісії увійшли 35 експертів, а результати їхньої роботи будуть представлені в неділю на Всесвітньому саміті охорони здоров’я в Берліні (Німеччина). Їхня оцінка оновлюватиметься щороку для перегляду 17 визначених загроз із урахуванням нових даних і будь-яких нових небезпек, що виникають.

Автори закликали лідерів реагувати на ризики до того, як вони переростуть у кризи, зокрема шляхом інвестування в технологічні інновації та зміцнення систем охорони здоров’я.

"Ми розпочали цей процес три роки тому, вважаючи, що існує три великі загрози: конфлікти, кліматичні зміни та пандемії", — сказав Мюррей. Існує значно більше загроз, які мають викликати в нас занепокоєння, і урядам справді необхідно виділити кошти та кадри для завдань, пов’язаних із передбаченням і запобіганням цьому ширшому спектру загроз, а також із підготовкою до них.

Антоніна Туманова

Здоров'яСвіт
ШІ (штучний інтелект)
Ядерна зброя
Війна в Україні
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Берлін