Білл Гейтс попередив про ризики стрімкого розвитку штучного інтелекту

Білл Гейтс заявив, що ШІ розвивається швидше за готовність урядів і суспільства. Він закликав реформувати політику та оподаткування.

Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект розвивається швидше, ніж уряди та суспільство готуються до його наслідків. Він попередив про зміни на ринку праці, кібер- та біологічні ризики й проблеми з контролем над технологією. Про це повідомляє Axios, передає УНН. Деталі За інформацією видання, у новій службовій записці Білл Гейтс зазначив, що ШІ може суттєво змінити роботу білих і робітничих професій. Зокрема, за його словами, зміни можуть торкнутися законодавства, медицини, програмного забезпечення, обслуговування клієнтів та виробництва. Штучний інтелект буде або найбільшим вигаданим зрівнювачем, або найгіршим джерелом несправедливості - заявив Гейтс. За його словами, без додаткових заходів, нових робочих місць може бути значно менше, ніж нині. Білл Гейтс вважає, що урядам потрібні нові інституції для координації політики у сферах безпеки, зайнятості, освіти, оподаткування та охорони здоров’я. Він також пропонує розглянути оподаткування використання ШІ та роботів. За нинішнього курсу та швидкості існує дуже висока ймовірність чистого негативного результату - сказав він. Водночас Гейтс визнав, що скоординувати глобальні дії буде складно. За його словами, представники технологічних компаній і лабораторій також стурбовані швидкістю розвитку ШІ. Нагадаємо Генеративний ШІ створює новий контент на основі даних, на відміну від традиційного, що лише аналізує. Він прискорює створення контенту, знижує витрати, але вимагає перевірки згенерованої інформації.