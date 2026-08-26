Билл Гейтс предупредил о рисках стремительного развития искусственного интеллекта

Билл Гейтс заявил, что ИИ развивается быстрее, чем готовность правительств и общества. Он призвал реформировать политику и налогообложение.

Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект развивается быстрее, чем правительства и общество готовятся к его последствиям. Он предупредил об изменениях на рынке труда, кибернетических и биологических рисках, а также проблемах с контролем над технологией. Об этом сообщает Axios, передает УНН. Детали По информации издания, в новой служебной записке Билл Гейтс отметил, что ИИ может существенно изменить работу специалистов умственного и физического труда. В частности, по его словам, изменения могут затронуть законодательство, медицину, программное обеспечение, обслуживание клиентов и производство. Искусственный интеллект будет либо величайшим вымышленным уравнителем, либо худшим источником несправедливости - заявил Гейтс. По его словам, без дополнительных мер новых рабочих мест может быть значительно меньше, чем сейчас. Билл Гейтс считает, что правительствам нужны новые институты для координации политики в сферах безопасности, занятости, образования, налогообложения и здравоохранения. Он также предлагает рассмотреть налогообложение использования ИИ и роботов. При нынешнем курсе и темпах существует очень высокая вероятность чистого отрицательного результата - сказал он. В то же время Гейтс признал, что скоординировать глобальные действия будет сложно. По его словам, представители технологических компаний и лабораторий также обеспокоены скоростью развития ИИ. Напомним Генеративный ИИ создает новый контент на основе данных, в отличие от традиционного, который лишь анализирует. Он ускоряет создание контента, снижает затраты, но требует проверки сгенерированной информации.