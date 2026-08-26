Билл Гейтс предупредил о рисках стремительного развития искусственного интеллекта
Киев • УНН
Билл Гейтс заявил, что ИИ развивается быстрее, чем готовность правительств и общества. Он призвал реформировать политику и налогообложение.
Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект развивается быстрее, чем правительства и общество готовятся к его последствиям. Он предупредил об изменениях на рынке труда, кибернетических и биологических рисках, а также проблемах с контролем над технологией. Об этом сообщает Axios, передает УНН.
Детали
По информации издания, в новой служебной записке Билл Гейтс отметил, что ИИ может существенно изменить работу специалистов умственного и физического труда. В частности, по его словам, изменения могут затронуть законодательство, медицину, программное обеспечение, обслуживание клиентов и производство.
Искусственный интеллект будет либо величайшим вымышленным уравнителем, либо худшим источником несправедливости
По его словам, без дополнительных мер новых рабочих мест может быть значительно меньше, чем сейчас. Билл Гейтс считает, что правительствам нужны новые институты для координации политики в сферах безопасности, занятости, образования, налогообложения и здравоохранения. Он также предлагает рассмотреть налогообложение использования ИИ и роботов.
При нынешнем курсе и темпах существует очень высокая вероятность чистого отрицательного результата
В то же время Гейтс признал, что скоординировать глобальные действия будет сложно. По его словам, представители технологических компаний и лабораторий также обеспокоены скоростью развития ИИ.
Напомним
Генеративный ИИ создает новый контент на основе данных, в отличие от традиционного, который лишь анализирует. Он ускоряет создание контента, снижает затраты, но требует проверки сгенерированной информации.