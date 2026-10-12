Україна очікує відкриття нових кластерів ЄС 13 жовтня після закону щодо нацменшин

Україна очікує відкриття двох переговорних кластерів щодо вступу до ЄС уже у вівторок, 13 жовтня, після ухвалення парламентом очікуваного Угорщиною закону щодо нацменшин. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, зустрівшись з головою МЗС Угорщини Анітою Орбан і подякувавши "угорській стороні за конструктивний підхід", пише УНН.

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"Сьогодні в Люксембурзі, на полях засідання Ради (ЄС) з закордонних справ, я мав дуже змістовну зустріч зі своєю угорською колегою Анітою Орбан. Ми обговорили найактуальніші питання нашого двостороннього та європейського порядку денного, обмінялися думками та домовилися про наступні кроки. Ми привітали один одного з успішним виконанням наших двосторонніх угод", - написав Сибіга.

Глава МЗС поінформував колегу про ухвалення в українському парламенті норм щодо освіти національних меншин.

"Сьогодні український парламент ухвалив зміни до законодавства про освіту, щоб забезпечити права європейських національних меншин в Україні в цій сфері, відповідно до найкращих практик ЄС. Це було зроблено відповідно до зобов'язань України за Кластером 1. Отже, ми виконуємо їх", - вказав український міністр.

Україна очікує відкриття двох переговорних кластерів уже завтра, 13 жовтня.

"Завтра ми очікуємо, що ЄС офіційно вирішить відкрити Кластер 2 "Внутрішній ринок" та Кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Я подякував угорській стороні за її конструктивну позицію з цього питання", - зазначив Сибіга.

"Я ніколи не втомлюся повторювати це: немає кращого способу гарантувати права та безпеку угорської національної меншини в Україні, ніж якомога швидше ввести Україну до ЄС. Так само немає кращого способу наблизити мир до Європи, ніж вступ України до ЄС", - вів далі він.

Зі слів Сибіги, він поінформував угорську колегу про "посилення росією атак на столицю України та інші мирні міста, навмисно спрямованих проти цивільного населення". "Ми також обговорили порядок денний майбутнього засідання Європейської Ради та рішення ЄС, спрямовані на зупинення агресора, змушення його змінити свої розрахунки терору та посадку його за стіл переговорів для досягнення тривалого миру", - зазначив міністр.

"Українсько-угорський діалог міцнішає, ґрунтуючись на взаємній повазі, добросусідстві та спільному європейському майбутньому в інтересах наших народів", - наголосив Сибіга.

Контекст

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Це є одним із кроків України на шляху до вступу в ЄС.

Перед цим, 7 жовтня, посли ЄС відкрили шлях для початку переговорів у межах процесу вступу з Україною та Молдовою щодо єдиного ринку та конкурентоспроможності. Будапешт зняв вето з переговорів. Угорщина блокувала цей крок з літа, вимагаючи від України ухвалення законодавства, що стосується освітніх прав національних меншин.

Тепер ще один "супервівторок" з розширення ЄС очікується 13 жовтня. Євросоюз планує провести серію міжурядових конференцій для просування переговорів про вступ у тому числі з Україною. І схвалення двох кластерів очікується після голосування в Верховній Раді щодо нацменшин.