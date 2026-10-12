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Украина ожидает открытия новых кластеров ЕС 13 октября после закона о нацменьшинствах

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Андрей Сибига заявил, что ЕС может открыть кластеры 2 и 3 по вопросу вступления Украины 13 октября после принятия закона о правах нацменьшинств.

Украина ожидает открытия новых кластеров ЕС 13 октября после закона о нацменьшинствах

Украина ожидает открытия двух переговорных кластеров по вступлению в ЕС уже во вторник, 13 октября, после принятия парламентом ожидаемого Венгрией закона о национальных меньшинствах. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, встретившись с главой МИД Венгрии Анитой Орбан и поблагодарив "венгерскую сторону за конструктивный подход", пишет УНН.

Подробности

"Сегодня в Люксембурге, на полях заседания Совета (ЕС) по иностранным делам, я провел очень содержательную встречу со своей венгерской коллегой Анитой Орбан. Мы обсудили наиболее актуальные вопросы нашей двусторонней и европейской повестки дня, обменялись мнениями и договорились о следующих шагах. Мы поздравили друг друга с успешным выполнением наших двусторонних соглашений", — написал Сибига.

Глава МИД проинформировал коллегу о принятии украинским парламентом норм в отношении образования национальных меньшинств. 

"Сегодня украинский парламент принял изменения в законодательство об образовании, чтобы обеспечить права европейских национальных меньшинств в Украине в этой сфере в соответствии с лучшими практиками ЕС. Это было сделано в соответствии с обязательствами Украины по Кластеру 1. Следовательно, мы их выполняем", — указал украинский министр.

Украина ожидает открытия двух переговорных кластеров уже завтра, 13 октября.

"Завтра мы ожидаем, что ЕС официально примет решение открыть Кластер 2 "Внутренний рынок" и Кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Я поблагодарил венгерскую сторону за ее конструктивную позицию по этому вопросу", — отметил Сибига.

"Я никогда не устану повторять это: нет лучшего способа гарантировать права и безопасность венгерского национального меньшинства в Украине, чем как можно скорее принять Украину в ЕС. Точно так же нет лучшего способа приблизить мир к Европе, чем вступление Украины в ЕС", — продолжил он.

По словам Сибиги, он проинформировал венгерскую коллегу об "усилении россией атак на столицу Украины и другие мирные города, намеренно направленных против гражданского населения". "Мы также обсудили повестку дня предстоящего заседания Европейского совета и решения ЕС, направленные на остановку агрессора, принуждение его изменить свои расчеты террора и посадку его за стол переговоров для достижения прочного мира", — отметил министр.

"Украинско-венгерский диалог укрепляется, основываясь на взаимном уважении, добрососедстве и общем европейском будущем в интересах наших народов", — подчеркнул Сибига.

Контекст

Верховная Рада 12 октября приняла в целом законопроект об обеспечении образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины. Это является одним из шагов Украины на пути к вступлению в ЕС. 

До этого, 7 октября, послы ЕС открыли путь для начала переговоров в рамках процесса вступления с Украиной и Молдовой по единому рынку и конкурентоспособности. Будапешт снял вето с переговоров. Венгрия блокировала этот шаг с лета, требуя от Украины принятия законодательства, касающегося образовательных прав национальных меньшинств.  

Теперь еще один "супервторник" по расширению ЕС ожидается 13 октября. Евросоюз планирует провести серию межправительственных конференций для продвижения переговоров о вступлении, в том числе с Украиной. И одобрение двух кластеров ожидается после голосования в Верховной Раде по вопросу национальных меньшинств.

Юлия Шрамко

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