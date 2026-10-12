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Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе

Київ • УНН

 • 14708 перегляди

Мінфін має інструмент у вигляді податкової консультації для можливого врегулювання спорів щодо оподаткування авіалізингу за попередні роки.

Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе

Міністерство фінансів України під час підготовки узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування авіалізингу має враховувати не лише майбутні операції, а й створити умови для вирішення наявних спорів між авіакомпаніями та правоохоронними органами. Це дозволить сформувати єдиний підхід до оподаткування лізингових платежів за повітряні судна. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе.

Деталі

Зараз у Міністерства фінансів є можливість зробити важливий крок назустріч бізнесу - використати інструмент узагальнюючої податкової консультації не лише для визначення правил оподаткування авіалізингу на майбутнє, а й для розгляду ситуацій, які виникли раніше. Мінфін у межах своїх повноважень може передбачити у консультації чіткий підхід до застосування податкових норм щодо операцій попередніх років, які вже стали предметом спорів. Податкова система має бути передбачуваною: компанії повинні розуміти правила, за якими вони працюють, і мати можливість планувати свою діяльність. Адже якщо держава прагне створити сприятливі умови для ведення бізнесу, вона має не тільки встановлювати правила, а й допомагати усувати правову невизначеність там, де вона вже призвела до конфліктів між бізнесом і державними органами. Це питання не лише авіаційної галузі, а й загального принципу: податкові правила повинні бути зрозумілими, послідовними та однаковими для всіх

- зазначив Грігол Катамадзе.

Як виникли спори навколо авіалізингу

Питання оподаткування лізингових платежів українських авіакомпаній на користь нерезидентів стало предметом спору після того, як у 2024 році Бюро економічної безпеки почало трактувати такі платежі як роялті. Цей підхід став підставою для відкриття кримінальних проваджень проти щонайменше пʼяти авіакомпаній.

Представники авіагалузі заперечують таке трактування та вказують на необхідність єдиного підходу до застосування Податкового кодексу України й міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Який інструмент є в Мінфіну

Для врегулювання ситуації бізнес звернувся до Міністерства фінансів. У відомстві підтвердили, що опрацьовують питання оподаткування лізингових і орендних платежів за повітряні судна на користь нерезидентів. Після отримання та аналізу практичних кейсів авіакомпаній Мінфін планує підготувати проєкт узагальнюючої податкової консультації.

На думку Грігола Катамадзе, під час підготовки цього документу важливо розглянути питання застосування відповідних норм до операцій, які вже стали предметом спору.

У цій ситуації Мінфін має інструмент, який дозволяє не лише роз’яснити правила оподаткування авіалізингу на майбутнє, а й чітко визначити в узагальнюючій податковій консультації підхід до операцій попередніх років, які вже стали предметом спорів. Спори щодо авіалізингу виникли не сьогодні - вони стосуються операцій попередніх років і вже мають конкретні наслідки для бізнесу. Тому Мінфіну варто в межах своїх повноважень чітко роз’яснити застосування податкових норм до таких операцій, зокрема з урахуванням законодавства та міжнародних договорів, чинних на момент здійснення платежів. Це допоможе сформувати правову основу для розгляду вже наявних спорів

- пояснив він.

Узагальнююча податкова консультація не означає автоматичного припинення кримінальних проваджень, а є інструментом, за допомогою якого Мінфін розʼяснює практичне застосування податкового законодавства в ситуаціях, коли його положення допускають неоднозначне трактування. Її можливий вплив на вже наявні спори залежатиме від змісту роз’яснень, обставин конкретних справ і правових механізмів, які можуть бути застосовані.

Тому під час підготовки консультації важливо врахувати практичні приклади авіакомпаній, позиції бізнесу та особливості міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Це дозволить сформувати послідовну позицію держави, створити підґрунтя для правового врегулювання спорів, які вже виникли, та зменшити ризик повторення подібних конфліктів у майбутньому.

Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист09.10.26, 12:35 • 92024 перегляди

Євген Царенко

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