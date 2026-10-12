Единые налоговые правила в отношении авиализинга должны помочь урегулировать уже имеющиеся споры — Катамадзе
Киев • УНН
Минфин располагает инструментом в виде налоговой консультации для возможного урегулирования споров по налогообложению авиализинга за предыдущие годы.
Министерство финансов Украины при подготовке обобщающей налоговой консультации по вопросам налогообложения авиализинга должно учитывать не только будущие операции, но и создать условия для разрешения имеющихся споров между авиакомпаниями и правоохранительными органами. Это позволит сформировать единый подход к налогообложению лизинговых платежей за воздушные суда. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.
Детали
Сейчас у Министерства финансов есть возможность сделать важный шаг навстречу бизнесу — использовать инструмент обобщающей налоговой консультации не только для определения правил налогообложения авиализинга на будущее, но и для рассмотрения ситуаций, возникших ранее. Минфин в пределах своих полномочий может предусмотреть в консультации четкий подход к применению налоговых норм в отношении операций предыдущих лет, которые уже стали предметом споров. Налоговая система должна быть предсказуемой: компании должны понимать правила, по которым они работают, и иметь возможность планировать свою деятельность. Ведь если государство стремится создать благоприятные условия для ведения бизнеса, оно должно не только устанавливать правила, но и помогать устранять правовую неопределенность там, где она уже привела к конфликтам между бизнесом и государственными органами. Это вопрос не только авиационной отрасли, но и общего принципа: налоговые правила должны быть понятными, последовательными и одинаковыми для всех
Как возникли споры вокруг авиализинга
Вопрос налогообложения лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов стал предметом спора после того, как в 2024 году Бюро экономической безопасности начало трактовать такие платежи как роялти. Этот подход стал основанием для открытия уголовных производств против как минимум пяти авиакомпаний.
Представители авиационной отрасли оспаривают такую трактовку и указывают на необходимость единого подхода к применению Налогового кодекса Украины и международных договоров об избежании двойного налогообложения.
Какой инструмент есть у Минфина
Для урегулирования ситуации бизнес обратился в Министерство финансов. В ведомстве подтвердили, что прорабатывают вопрос налогообложения лизинговых и арендных платежей за воздушные суда в пользу нерезидентов. После получения и анализа практических кейсов авиакомпаний Минфин планирует подготовить проект обобщающей налоговой консультации.
По мнению Григола Катамадзе, при подготовке этого документа важно рассмотреть вопрос применения соответствующих норм к операциям, которые уже стали предметом спора.
В этой ситуации у Минфина есть инструмент, который позволяет не только разъяснить правила налогообложения авиализинга на будущее, но и четко определить в обобщающей налоговой консультации подход к операциям предыдущих лет, которые уже стали предметом споров. Споры по поводу авиализинга возникли не сегодня — они касаются операций предыдущих лет и уже имеют конкретные последствия для бизнеса. Поэтому Минфину стоит в пределах своих полномочий четко разъяснить применение налоговых норм к таким операциям, в частности с учетом законодательства и международных договоров, действовавших на момент осуществления платежей. Это поможет сформировать правовую основу для рассмотрения уже имеющихся споров
Обобщающая налоговая консультация не означает автоматического прекращения уголовных производств, а является инструментом, с помощью которого Минфин разъясняет практическое применение налогового законодательства в ситуациях, когда его положения допускают неоднозначное толкование. Ее возможное влияние на уже имеющиеся споры будет зависеть от содержания разъяснений, обстоятельств конкретных дел и правовых механизмов, которые могут быть применены.
Поэтому при подготовке консультации важно учесть практические примеры авиакомпаний, позиции бизнеса и особенности международных договоров об избежании двойного налогообложения. Это позволит сформировать последовательную позицию государства, создать основу для правового урегулирования уже возникших споров и снизить риск повторения подобных конфликтов в будущем.
Минфин может устранить неоднозначность трактовки авиализинга, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании - юрист09.10.26, 12:35 • 92030 просмотров