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Единые налоговые правила в отношении авиализинга должны помочь урегулировать уже имеющиеся споры — Катамадзе

Киев • УНН

 • 15184 просмотра

Минфин располагает инструментом в виде налоговой консультации для возможного урегулирования споров по налогообложению авиализинга за предыдущие годы.

Единые налоговые правила в отношении авиализинга должны помочь урегулировать уже имеющиеся споры — Катамадзе

Министерство финансов Украины при подготовке обобщающей налоговой консультации по вопросам налогообложения авиализинга должно учитывать не только будущие операции, но и создать условия для разрешения имеющихся споров между авиакомпаниями и правоохранительными органами. Это позволит сформировать единый подход к налогообложению лизинговых платежей за воздушные суда. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Детали

Сейчас у Министерства финансов есть возможность сделать важный шаг навстречу бизнесу — использовать инструмент обобщающей налоговой консультации не только для определения правил налогообложения авиализинга на будущее, но и для рассмотрения ситуаций, возникших ранее. Минфин в пределах своих полномочий может предусмотреть в консультации четкий подход к применению налоговых норм в отношении операций предыдущих лет, которые уже стали предметом споров. Налоговая система должна быть предсказуемой: компании должны понимать правила, по которым они работают, и иметь возможность планировать свою деятельность. Ведь если государство стремится создать благоприятные условия для ведения бизнеса, оно должно не только устанавливать правила, но и помогать устранять правовую неопределенность там, где она уже привела к конфликтам между бизнесом и государственными органами. Это вопрос не только авиационной отрасли, но и общего принципа: налоговые правила должны быть понятными, последовательными и одинаковыми для всех

— отметил Григол Катамадзе.

Как возникли споры вокруг авиализинга

Вопрос налогообложения лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов стал предметом спора после того, как в 2024 году Бюро экономической безопасности начало трактовать такие платежи как роялти. Этот подход стал основанием для открытия уголовных производств против как минимум пяти авиакомпаний.

Представители авиационной отрасли оспаривают такую трактовку и указывают на необходимость единого подхода к применению Налогового кодекса Украины и международных договоров об избежании двойного налогообложения.

Какой инструмент есть у Минфина

Для урегулирования ситуации бизнес обратился в Министерство финансов. В ведомстве подтвердили, что прорабатывают вопрос налогообложения лизинговых и арендных платежей за воздушные суда в пользу нерезидентов. После получения и анализа практических кейсов авиакомпаний Минфин планирует подготовить проект обобщающей налоговой консультации.

По мнению Григола Катамадзе, при подготовке этого документа важно рассмотреть вопрос применения соответствующих норм к операциям, которые уже стали предметом спора.

В этой ситуации у Минфина есть инструмент, который позволяет не только разъяснить правила налогообложения авиализинга на будущее, но и четко определить в обобщающей налоговой консультации подход к операциям предыдущих лет, которые уже стали предметом споров. Споры по поводу авиализинга возникли не сегодня — они касаются операций предыдущих лет и уже имеют конкретные последствия для бизнеса. Поэтому Минфину стоит в пределах своих полномочий четко разъяснить применение налоговых норм к таким операциям, в частности с учетом законодательства и международных договоров, действовавших на момент осуществления платежей. Это поможет сформировать правовую основу для рассмотрения уже имеющихся споров

— пояснил он.

Обобщающая налоговая консультация не означает автоматического прекращения уголовных производств, а является инструментом, с помощью которого Минфин разъясняет практическое применение налогового законодательства в ситуациях, когда его положения допускают неоднозначное толкование. Ее возможное влияние на уже имеющиеся споры будет зависеть от содержания разъяснений, обстоятельств конкретных дел и правовых механизмов, которые могут быть применены.

Поэтому при подготовке консультации важно учесть практические примеры авиакомпаний, позиции бизнеса и особенности международных договоров об избежании двойного налогообложения. Это позволит сформировать последовательную позицию государства, создать основу для правового урегулирования уже возникших споров и снизить риск повторения подобных конфликтов в будущем.

Минфин может устранить неоднозначность трактовки авиализинга, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании - юрист09.10.26, 12:35 • 92030 просмотров

Евгений Царенко

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