Минфин может устранить неоднозначность трактовки авиализинга, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании - юрист

Святослав Болинский. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Министерство финансов Украины располагает предусмотренными законодательством механизмами для урегулирования разногласий по налогообложению лизинга воздушных судов у нерезидентов. Обобщающая налоговая консультация обеспечит единый подход к трактовке таких операций и защитит налогоплательщиков от санкций и уголовного преследования. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал СЕО юридической компании "Болинский и команда", адвокат Святослав Болинский.

Минфин может поставить точку в неоднозначном толковании авиализинга

Проблема налогообложения лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов до сих пор остается нерешенной, несмотря на жалобы представителей авиационной отрасли на давление со стороны Бюро экономической безопасности. Как ранее сообщал УНН, БЭБ в 2024 году начало трактовать платежи за пользование арендованными воздушными судами как роялти, что стало основанием для открытия уголовных производств против как минимум пяти авиакомпаний. Следователи самостоятельно изменили трактовку операций без соответствующих изменений в налоговом законодательстве или международных конвенциях об избежании двойного налогообложения.

Представители авиационной отрасли указывают, что авиализинг является мировой практикой и ни одна страна не трактует его как роялти. Для урегулирования ситуации они обратились в Министерство финансов Украины, которое как регулятор может поставить точку в разночтениях законодательства. Минфин согласился разработать обобщающую налоговую консультацию, чтобы решить проблему. В настоящее время Украинская авиагрузовая ассоциация создала рабочую группу для подготовки конкретных примеров некорректной трактовки операций по лизингу и разработки проекта обобщающей налоговой консультации, которые планирует передать ведомству до 14 октября.

По словам юриста Святослава Болинского, Минфин обладает необходимыми полномочиями, чтобы обеспечить правовую определенность в этом вопросе.

"В соответствии с положением о Министерстве финансов Украины, утвержденным Постановлением КМ Украины от 20.08.2014 года № 375, Минфин является центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает, среди прочего, формирование и реализацию единой государственной налоговой, таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства", – отметил юрист.

Он объяснил, что законодательство предусматривает специальный механизм устранения неоднозначностей в применении налоговых норм, а именно обобщающую налоговую консультацию (ОНК).

В частности, в соответствии с приказом Минфина № 811 от 27 сентября 2017 года, основанием для предоставления такой консультации могут быть обстоятельства, свидетельствующие о неоднозначности отдельных положений налогового законодательства. В случае с авиализингом – неоднозначность заключается в том, что до 2024 года претензий к авиализингу у налоговых и правоохранительных органов не возникало и эти операции не пытались трактовать как роялти.

Таким образом, Минфин располагает инструментами для урегулирования вопросов, связанных с толкованием лизинга авиационной техники и соответствующих платежей, их правовой природы посредством инструмента обобщающей налоговой консультации, которая утверждается приказом – подчеркнул Болинский.

Речь идет не о необходимости принятия нового закона или внесения изменений в Налоговый кодекс, а о формировании единого подхода к применению уже действующих норм, в частности с учетом международных договоров, ратифицированных Украиной.

Налоговая консультация может защитить авиакомпании от штрафов

Важным аспектом обобщающей налоговой консультации являются предусмотренные Налоговым кодексом гарантии для налогоплательщиков, которые действуют в соответствии с ее положениями.

По словам Болинского, после утверждения соответствующей ОНК приказом Минфина налогоплательщики, которые руководствуются ею в своей деятельности, получают законодательно установленную защиту от ответственности за соответствующие действия.

Если приказ принят, в таком случае к ответственности, в том числе финансовой (штрафные санкции и/или пеня), не может быть привлечен налогоплательщик (налоговый агент и/или его должностное лицо), который действовал в соответствии с обобщающей налоговой консультацией, за деяния, содержащие признаки налогового правонарушения, в частности на том основании, что впоследствии такая налоговая консультация была изменена или отменена – пояснил юрист.

Таким образом, принятие обобщающей налоговой консультации может стать важным предохранителем от новых претензий налоговых или правоохранительных органов. Авиакомпании получат понятные правила налогообложения лизинговых операций, а государственные органы – единый ориентир для применения соответствующих положений законодательства.

В то же время сама консультация не изменяет положений Налогового кодекса или международных договоров, а должна разъяснять порядок их применения.

По словам Святослава Болинского, ключевой вопрос заключается в том, обратят ли следователи БЭБ внимание на разъяснение Минфина.

Поэтому, по мнению Болинского, важно, чтобы Минфин учел необходимость урегулирования ситуации не только на будущее, но и в отношении операций прошлых лет при подготовке обобщающей налоговой консультации.

Вместе с тем, очевидно, Минфин может предоставить обобщающую налоговую консультацию и распространить ее действие на ситуацию, которая возникла ранее, но предусмотрит ли это Минфин — покажет время – добавил юрист.

Консультация может содержать разъяснение норм, действовавших на момент осуществления платежей, однако это не означает автоматического прекращения уголовных производств или отмены ранее принятых решений. Именно поэтому для авиационной отрасли принципиально важно, чтобы при подготовке ОНК Минфин учел не только будущие операции, но и уже существующие налоговые споры.

Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли