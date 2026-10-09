Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист

Святослав Болінський. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Міністерство фінансів України має законодавчо передбачені механізми для врегулювання суперечностей щодо оподаткування лізингу повітряних суден у нерезидентів. Узагальнююча податкова консультація забезпечить єдиний підхід до трактування таких операцій та захистить платників податків від санкцій та кримінального переслідування. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив СЕО юридичної компанії "Болінський і команда", адвокат Святослав Болінський.

Мінфін може поставити крапку в неоднозначному трактуванні авіалізингу

Проблема оподаткування лізингових платежів українських авіакомпаній на користь нерезидентів досі залишається невирішеною попри скарги представників авіагалузі на тиск з боку Бюро економічної безпеки. Як раніше повідомляв УНН, БЕБ у 2024 році почало трактувати платежі за користування орендованими повітряними суднами як роялті, що стало підставою для відкриття кримінальних проваджень проти щонайменше пʼяти авіакомпаній. Слідчі самостійно змінили трактування операцій без відповідних змін до податкового законодавства чи міжнародних конвенцій щодо уникнення подвійного оподаткування.

Представники авіагалузі вказують, що авіалізинг є світовою практикою і жодна країна не трактує його як роялті. Для врегулювання ситуації вони звернулися до Міністерства фінансів України, яке як регулятор може поставити крапку в різночитаннях законодавства. Мінфін погодився напрацювати узагальнюючу податкову консультацію, щоб вирішити проблему. Наразі Українська авіатранспортна асоціація створила робочу групу для підготовки конкретних прикладів некоректного трактування операцій з лізингу та напрацювання проєкту узагальнюючої податкової консультації, які планує передати відомству до 14 жовтня.

За словами юриста Святослава Болінського, Мінфін має необхідні повноваження, щоб забезпечити правову визначеність у цьому питанні.

"Відповідно до положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Постановою КМ України від 20.08.2014 року № 375, Мінфін є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує, серед іншого формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства", – зазначив юрист.

Він пояснив, що законодавство передбачає спеціальний механізм усунення неоднозначностей у застосуванні податкових норм, а саме узагальнюючу податкову консультацію (УПК).

Зокрема, відповідно до наказу Мінфіну № 811 від 27 вересня 2017 року, підставою для надання такої консультації можуть бути обставини, які свідчать про неоднозначність окремих положень податкового законодавства. У випадку з авіалізингом – неоднозначність полягає в тому, що до 2024 року претензій до авіалізингу у податкових і правоохоронних органів не виникало і ці операції не намагалися трактувати як роялті.

Таким чином, Мінфін має інструменти врегулювати питання, що пов’язані з тлумаченням лізингу авіаційної техніки та відповідних платежів, їх правової природи через інструмент узагальнюючої податкової консультації, яка затверджується наказом – наголосив Болінський.

Ідеться не про необхідність ухвалення нового закону чи змін до Податкового кодексу, а про формування єдиного підходу до застосування вже чинних норм, зокрема з урахуванням міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Податкова консультація може захистити авіакомпанії від штрафів

Важливим аспектом узагальнюючої податкової консультації є передбачені Податковим кодексом гарантії для платників податків, які діють відповідно до її положень.

За словами Болінського, після затвердження відповідної УПК наказом Мінфіну платники податків, які керуються нею у своїй діяльності, отримують законодавчо визначений захист від відповідальності за відповідні дії.

Якщо наказ прийнятий, у такому випадку не може бути притягнуто до відповідальності, у тому числі фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована – пояснив юрист.

Таким чином, ухвалення узагальнюючої податкової консультації може стати важливим запобіжником від нових претензій податкових чи правоохоронних органів. Авіакомпанії отримають зрозумілі правила оподаткування лізингових операцій, а державні органи – єдиний орієнтир для застосування відповідних положень законодавства.

Водночас сама консультація не змінює положень Податкового кодексу чи міжнародних договорів, а має роз'яснювати порядок їх застосування.

За словами Святослава Болінського, ключове питання полягає в тому, чи звернуть увагу слідчі БЕБ на розʼяснення Мінфіну.

Тому, на думку Болінського, важливо, щоб Мінфін врахував необхідність врегулювання ситуації не лише на майбутнє, а й з операціями минулих років під час підготовки узагальнюючої податкової консультації.

Разом з тим, вочевидь, Мінфін може дати узагальнюючу податкову консультацію та розповсюдити її дію на ситуацію, яка виникла раніше, але чи Мінфін це передбачить - покаже час – додав юрист.

Консультація може містити роз'яснення норм, які діяли на момент здійснення платежів, однак це не означає автоматичного припинення кримінальних проваджень або скасування раніше ухвалених рішень. Саме тому для авіагалузі принципово важливо, щоб під час підготовки УПК Мінфін врахував не лише майбутні операції, а й уже наявні податкові спори.

Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі