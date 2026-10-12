Ціни на АЗС 12 жовтня: де подорожчало пальне

12 жовтня деякі українські мережі АЗС переглянули вартість пального. Де саме зросли ціни і які оператори залишили ціни на попередньому рівні, повідомляє УНН.

Деталі

Найпомітніше ціни змінилися в мережах "Укрнафта" та "БРСМ-Нафта". В останній автогаз подешевшав на 19 копійок за літр, тоді як бензин А-95 і дизельне пальне додали в ціні до 1 грн/л.

В "Укрнафті" бензин А-95 Energy подорожчав на 3 грн - до 91,90 грн/л. Автогаз також зріс у ціні і його вартість тепер становить 44,90 грн/л. Водночас базовий бензин А-95 та інші позиції залишилися без змін.

Мережі KLO, WOG, ОККО, SOCAR та UPG цього дня вартість сьогодні не змінювали.

Які ціни на АЗС 12 жовтня

OKKO:

бензин Pulls 100: 102,90 грн;

бензин Pulls 95: 95,90 грн;

бензин А-95 Євро: 92,90 грн;

ДП Pulls: 102,90 грн;

ДП Євро: 99,90 грн;

газ: 47,90 грн.

WOG:

бензин 100: 102,90 грн;

бензин 95 (Mustang): 95,90 грн;

бензин 95 Євро: 92,90 грн;

ДП Mustang: 102,90 грн;

ДП Євро-5: 99,90 грн;

газ: 48,90 грн.

SOCAR:

бензин NANO 100: 105,00 грн;

бензин NANO 95: 98,90 грн;

бензин А-95: 95,90 грн;

ДП NANO Extro: 105,00 грн;

ДП NANO: 104,00 грн;

газ: 48,90 грн.

"Укрнафта":

бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн);

бензин А-95: 88,90 грн;

бензин А-92: 86,90 грн;

ДП (Energy): 99,90 грн;

ДП: 97,90 грн;

газ: 44,90 грн (+1,5 грн).

UPG:

бензин UPG 100: 99,90 грн;

бензин UPG 95: 91,90 грн;

бензин A-95: 88,90 грн;

ДП upgDIESEL: 99,90 грн;

ДП EURO DIESEL: 97,90 грн;

газ: 45,90 грн.

Нагадаємо

Експерт пояснив, як формується та від чого залежить ціна на пальне в Україні. Вхідна ціна ресурсу може сягати 68 гривень за літр.