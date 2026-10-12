Ціни на АЗС 12 жовтня: де подорожчало пальне
Київ • УНН
В «Укрнафті» бензин А-95 Energy подорожчав до 91,90 грн, а газ — до 44,90 грн. KLO, WOG, OKKO, SOCAR і UPG ціни не змінювали.
12 жовтня деякі українські мережі АЗС переглянули вартість пального. Де саме зросли ціни і які оператори залишили ціни на попередньому рівні, повідомляє УНН.
Деталі
Найпомітніше ціни змінилися в мережах "Укрнафта" та "БРСМ-Нафта". В останній автогаз подешевшав на 19 копійок за літр, тоді як бензин А-95 і дизельне пальне додали в ціні до 1 грн/л.
В "Укрнафті" бензин А-95 Energy подорожчав на 3 грн - до 91,90 грн/л. Автогаз також зріс у ціні і його вартість тепер становить 44,90 грн/л. Водночас базовий бензин А-95 та інші позиції залишилися без змін.
Мережі KLO, WOG, ОККО, SOCAR та UPG цього дня вартість сьогодні не змінювали.
Які ціни на АЗС 12 жовтня
OKKO:
- бензин Pulls 100: 102,90 грн;
- бензин Pulls 95: 95,90 грн;
- бензин А-95 Євро: 92,90 грн;
- ДП Pulls: 102,90 грн;
- ДП Євро: 99,90 грн;
- газ: 47,90 грн.
WOG:
- бензин 100: 102,90 грн;
- бензин 95 (Mustang): 95,90 грн;
- бензин 95 Євро: 92,90 грн;
- ДП Mustang: 102,90 грн;
- ДП Євро-5: 99,90 грн;
- газ: 48,90 грн.
SOCAR:
- бензин NANO 100: 105,00 грн;
- бензин NANO 95: 98,90 грн;
- бензин А-95: 95,90 грн;
- ДП NANO Extro: 105,00 грн;
- ДП NANO: 104,00 грн;
- газ: 48,90 грн.
"Укрнафта":
- бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн);
- бензин А-95: 88,90 грн;
- бензин А-92: 86,90 грн;
- ДП (Energy): 99,90 грн;
- ДП: 97,90 грн;
- газ: 44,90 грн (+1,5 грн).
UPG:
- бензин UPG 100: 99,90 грн;
- бензин UPG 95: 91,90 грн;
- бензин A-95: 88,90 грн;
- ДП upgDIESEL: 99,90 грн;
- ДП EURO DIESEL: 97,90 грн;
- газ: 45,90 грн.
Нагадаємо
Експерт пояснив, як формується та від чого залежить ціна на пальне в Україні. Вхідна ціна ресурсу може сягати 68 гривень за літр.