Цены на АЗС 12 октября: где подорожало топливо

12 октября некоторые украинские сети АЗС пересмотрели стоимость топлива. Где именно выросли цены и какие операторы оставили цены на прежнем уровне, сообщает УНН.

Детали

Наиболее заметно цены изменились в сетях "Укрнафта" и "БРСМ-Нафта". В последней автогаз подешевел на 19 копеек за литр, тогда как бензин А-95 и дизельное топливо прибавили в цене до 1 грн/л.

В "Укрнафте" бензин А-95 Energy подорожал на 3 грн — до 91,90 грн/л. Автогаз также вырос в цене, и его стоимость теперь составляет 44,90 грн/л. В то же время базовый бензин А-95 и другие позиции остались без изменений.

Сети KLO, WOG, ОККО, SOCAR и UPG в этот день стоимость топлива не меняли.

Какие цены на АЗС 12 октября

OKKO:

бензин Pulls 100: 102,90 грн;

бензин Pulls 95: 95,90 грн;

бензин А-95 Евро: 92,90 грн;

ДТ Pulls: 102,90 грн;

ДТ Евро: 99,90 грн;

газ: 47,90 грн.

WOG:

бензин 100: 102,90 грн;

бензин 95 (Mustang): 95,90 грн;

бензин 95 Евро: 92,90 грн;

ДТ Mustang: 102,90 грн;

ДТ Евро-5: 99,90 грн;

газ: 48,90 грн.

SOCAR:

бензин NANO 100: 105,00 грн;

бензин NANO 95: 98,90 грн;

бензин А-95: 95,90 грн;

ДТ NANO Extro: 105,00 грн;

ДТ NANO: 104,00 грн;

газ: 48,90 грн.

"Укрнафта":

бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн);

бензин А-95: 88,90 грн;

бензин А-92: 86,90 грн;

ДТ (Energy): 99,90 грн;

ДТ: 97,90 грн;

газ: 44,90 грн (+1,5 грн).

UPG:

бензин UPG 100: 99,90 грн;

бензин UPG 95: 91,90 грн;

бензин A-95: 88,90 грн;

ДТ upgDIESEL: 99,90 грн;

ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн;

газ: 45,90 грн.

Напомним

Эксперт объяснил, как формируется и от чего зависит цена на топливо в Украине. Входная цена ресурса может достигать 68 гривен за литр.