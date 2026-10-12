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Нефть марки Brent

Цены на АЗС 12 октября: где подорожало топливо

Киев • УНН

 • 480 просмотра

В «Укрнафте» бензин А-95 Energy подорожал до 91,90 грн, а газ — до 44,90 грн. KLO, WOG, OKKO, SOCAR и UPG цены не меняли.

Цены на АЗС 12 октября: где подорожало топливо

12 октября некоторые украинские сети АЗС пересмотрели стоимость топлива. Где именно выросли цены и какие операторы оставили цены на прежнем уровне, сообщает УНН.

Детали

Наиболее заметно цены изменились в сетях "Укрнафта" и "БРСМ-Нафта". В последней автогаз подешевел на 19 копеек за литр, тогда как бензин А-95 и дизельное топливо прибавили в цене до 1 грн/л.

В "Укрнафте" бензин А-95 Energy подорожал на 3 грн — до 91,90 грн/л. Автогаз также вырос в цене, и его стоимость теперь составляет 44,90 грн/л. В то же время базовый бензин А-95 и другие позиции остались без изменений.

Сети KLO, WOG, ОККО, SOCAR и UPG в этот день стоимость топлива не меняли.

Какие цены на АЗС 12 октября

OKKO:

  • бензин Pulls 100: 102,90 грн;
    • бензин Pulls 95: 95,90 грн;
      • бензин А-95 Евро: 92,90 грн;
        • ДТ Pulls: 102,90 грн;
          • ДТ Евро: 99,90 грн;
            • газ: 47,90 грн.

              WOG:

              • бензин 100: 102,90 грн;
                • бензин 95 (Mustang): 95,90 грн;
                  • бензин 95 Евро: 92,90 грн;
                    • ДТ Mustang: 102,90 грн;
                      • ДТ Евро-5: 99,90 грн;
                        • газ: 48,90 грн.

                          SOCAR:

                          • бензин NANO 100: 105,00 грн;
                            • бензин NANO 95: 98,90 грн;
                              • бензин А-95: 95,90 грн;
                                • ДТ NANO Extro: 105,00 грн;
                                  • ДТ NANO: 104,00 грн;
                                    • газ: 48,90 грн.

                                      "Укрнафта":

                                      • бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн);
                                        • бензин А-95: 88,90 грн;
                                          • бензин А-92: 86,90 грн;
                                            • ДТ (Energy): 99,90 грн;
                                              • ДТ: 97,90 грн;
                                                • газ: 44,90 грн (+1,5 грн).

                                                  UPG:

                                                  • бензин UPG 100: 99,90 грн;
                                                    • бензин UPG 95: 91,90 грн;
                                                      • бензин A-95: 88,90 грн;
                                                        • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн;
                                                          • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн;
                                                            • газ: 45,90 грн.

                                                              Напомним

                                                              Эксперт объяснил, как формируется и от чего зависит цена на топливо в Украине. Входная цена ресурса может достигать 68 гривен за литр.

                                                              Алла Киосак

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