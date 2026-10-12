Цены на АЗС 12 октября: где подорожало топливо
Киев • УНН
В «Укрнафте» бензин А-95 Energy подорожал до 91,90 грн, а газ — до 44,90 грн. KLO, WOG, OKKO, SOCAR и UPG цены не меняли.
12 октября некоторые украинские сети АЗС пересмотрели стоимость топлива. Где именно выросли цены и какие операторы оставили цены на прежнем уровне, сообщает УНН.
Детали
Наиболее заметно цены изменились в сетях "Укрнафта" и "БРСМ-Нафта". В последней автогаз подешевел на 19 копеек за литр, тогда как бензин А-95 и дизельное топливо прибавили в цене до 1 грн/л.
В "Укрнафте" бензин А-95 Energy подорожал на 3 грн — до 91,90 грн/л. Автогаз также вырос в цене, и его стоимость теперь составляет 44,90 грн/л. В то же время базовый бензин А-95 и другие позиции остались без изменений.
Сети KLO, WOG, ОККО, SOCAR и UPG в этот день стоимость топлива не меняли.
Какие цены на АЗС 12 октября
OKKO:
- бензин Pulls 100: 102,90 грн;
- бензин Pulls 95: 95,90 грн;
- бензин А-95 Евро: 92,90 грн;
- ДТ Pulls: 102,90 грн;
- ДТ Евро: 99,90 грн;
- газ: 47,90 грн.
WOG:
- бензин 100: 102,90 грн;
- бензин 95 (Mustang): 95,90 грн;
- бензин 95 Евро: 92,90 грн;
- ДТ Mustang: 102,90 грн;
- ДТ Евро-5: 99,90 грн;
- газ: 48,90 грн.
SOCAR:
- бензин NANO 100: 105,00 грн;
- бензин NANO 95: 98,90 грн;
- бензин А-95: 95,90 грн;
- ДТ NANO Extro: 105,00 грн;
- ДТ NANO: 104,00 грн;
- газ: 48,90 грн.
"Укрнафта":
- бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн);
- бензин А-95: 88,90 грн;
- бензин А-92: 86,90 грн;
- ДТ (Energy): 99,90 грн;
- ДТ: 97,90 грн;
- газ: 44,90 грн (+1,5 грн).
UPG:
- бензин UPG 100: 99,90 грн;
- бензин UPG 95: 91,90 грн;
- бензин A-95: 88,90 грн;
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн;
- ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн;
- газ: 45,90 грн.
Напомним
Эксперт объяснил, как формируется и от чего зависит цена на топливо в Украине. Входная цена ресурса может достигать 68 гривен за литр.