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У Києві метро та автобуси змінили рух через перекриття на Південному мосту

Київ • УНН

 • 1804 перегляди

12 жовтня «зелена» гілка метро працює на двох ділянках, а автобуси №22 і №91 їдуть через Дарницький міст. Водопостачання відновили.

У Києві метро та автобуси змінили рух через перекриття на Південному мосту

Метро у Києві вранці 12 жовтня знову змінює режим роботи. Також зміни торкнуться автобусів. Це відбувається на тлі перекриття руху на Південному мосту. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.

У Києві тимчасово змінили рух поїздів метро та автобусів через перекриття руху на Південному мосту. Поїзди "зеленої" лінії метро курсують на окремих ділянках

- повідомили у КМДА.

Як зазначається, поїзди метро на "зеленій" гілці курсують:

  • між станціями "Сирець" – "Видубичі";
    • між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір".

      Автобуси №№ 22, 91 тимчасово курсують через Дарницький міст.

      Про відновлення руху у звичайному режимі у КМДА обіцяють повідомити додатково.

      Зміни руху транспорту у Києві відбуваються на тлі триваючих атак рф, які зачепили у тому числі мости через Дніпро.

      Водночас після атак рф минулого тижня через перебої з електропостачанням фіксували і перебої з водопостачанням.

      На ранок 12 жовтня, за даними КМДА, "у столиці повністю відновили постачання у штатному режимі". За інформацією "Київводоканалу", тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Фахівці продовжують контролювати роботу водопровідної системи міста, додали у КМДА.

      КМДА закликала киян запастися водою, їжею та засобами освітлення на випадок аварійних ситуацій10.10.26, 20:45 • 12230 переглядiв

      Юлія Шрамко

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