У Києві метро та автобуси змінили рух через перекриття на Південному мосту
Київ • УНН
12 жовтня «зелена» гілка метро працює на двох ділянках, а автобуси №22 і №91 їдуть через Дарницький міст. Водопостачання відновили.
Метро у Києві вранці 12 жовтня знову змінює режим роботи. Також зміни торкнуться автобусів. Це відбувається на тлі перекриття руху на Південному мосту. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.
У Києві тимчасово змінили рух поїздів метро та автобусів через перекриття руху на Південному мосту. Поїзди "зеленої" лінії метро курсують на окремих ділянках
Як зазначається, поїзди метро на "зеленій" гілці курсують:
- між станціями "Сирець" – "Видубичі";
- між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір".
Автобуси №№ 22, 91 тимчасово курсують через Дарницький міст.
Про відновлення руху у звичайному режимі у КМДА обіцяють повідомити додатково.
Зміни руху транспорту у Києві відбуваються на тлі триваючих атак рф, які зачепили у тому числі мости через Дніпро.
Водночас після атак рф минулого тижня через перебої з електропостачанням фіксували і перебої з водопостачанням.
На ранок 12 жовтня, за даними КМДА, "у столиці повністю відновили постачання у штатному режимі". За інформацією "Київводоканалу", тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Фахівці продовжують контролювати роботу водопровідної системи міста, додали у КМДА.
КМДА закликала киян запастися водою, їжею та засобами освітлення на випадок аварійних ситуацій10.10.26, 20:45 • 12230 переглядiв