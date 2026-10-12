У Києві метро та автобуси змінили рух через перекриття на Південному мосту

Метро у Києві вранці 12 жовтня знову змінює режим роботи. Також зміни торкнуться автобусів. Це відбувається на тлі перекриття руху на Південному мосту. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.

У Києві тимчасово змінили рух поїздів метро та автобусів через перекриття руху на Південному мосту. Поїзди "зеленої" лінії метро курсують на окремих ділянках - повідомили у КМДА.

Як зазначається, поїзди метро на "зеленій" гілці курсують:

між станціями "Сирець" – "Видубичі";

між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір".

Автобуси №№ 22, 91 тимчасово курсують через Дарницький міст.

Про відновлення руху у звичайному режимі у КМДА обіцяють повідомити додатково.

Зміни руху транспорту у Києві відбуваються на тлі триваючих атак рф, які зачепили у тому числі мости через Дніпро.

Водночас після атак рф минулого тижня через перебої з електропостачанням фіксували і перебої з водопостачанням.

На ранок 12 жовтня, за даними КМДА, "у столиці повністю відновили постачання у штатному режимі". За інформацією "Київводоканалу", тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Фахівці продовжують контролювати роботу водопровідної системи міста, додали у КМДА.

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