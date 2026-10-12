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“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ

Київ • УНН

 • 3898 перегляди

13–14 жовтня відбудуться матчі другого туру Ліги чемпіонів. «Шахтар» прийме «АЕК» на «Стемфорд Бридж», а українці зіграють за інші клуби.

“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ

У вівторок, 13 жовтня, розпочнеться другий тур Ліги чемпіонів. На уболівальників чекають гучні протистояння, а також матч "Шахтаря" проти "АЕКа" та участь українських футболістів у найпрестижнішому турнірі, пише УНН.

Розклад матчів другого туру 

У вівторок, 13 жовтня, зіграють наступні пари: о 19:45 зустрінуться "Ланс" - "Спортінг" та "Сабах" - "Славія", за яку виступає український голкіпер Назарій Домчак.

О 22:00 відбудуться наступні матчі:

  • “Арсенал” - “Лілль”;
    • “Атлетіко” - “Манчестер Юнайтед”;
      • “Вікінг” - “Баварія”;
        • “Вільяреал” - “Наполі”;
          • “Галатасарай” - “Барселона”;
            • “Інтер” - Брюгге”;
              • “РБ Лейпциг” - “ПСВ”.

                У середу, 14 жовтня, відбудуться наступні матчі: о 19:45 зіграють "ЛАСК" - "Ліверпуль" та "Феєнорд" - "Комо".

                О 22:00:

                • “Астон Вілла” - “Фенербахче”;
                  • “Бетіс” - “Порту”;
                    • “Буде/Глімт” - “Боруссія”;
                      • “Манчестер Сіті” - “ПСЖ”;
                        • “Рома” - “Реал Мадрид”;
                          • “Слован” - “Штутгарт”;
                            • “Шахтар” - “АЕК”.

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                              Виступ українських клубів у турнірі

                              У нинішньому розіграші ЛЧ, з України представлено лише одну команду - донецький "Шахтар". У другому турі "гірники" зіграють з грецьким "АЕКом", за який виступає колишній вінгер донеччан Олександр Зубков. 

                              У першому турі "Шахтар" зіграв унічию з нідерландським "ПСВ" - 1:1. 

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                              Поєдинок "гірники" проведуть "вдома" на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Фінальний свисток прозвучить о 22:00. 

                              "Український слід"

                              Хоч, окрім "Шахтаря", українські клуби не беруть участь у розіграші ЛЧ, є команди, за які виступають українці. Зокрема, як вже зазначалося, "Славія" Домчака зіграє проти "Сабаха", "Реал" Андрія Луніна зустрінеться з "Ромою", "ПСЖ" Іллі Забарного протистоятиме "МанСіті", якого звинувачують у фінансових махінаціях, "Слован" Данила Ігнатенка та Миколи Кухаревича зіграє з "Штутгартом".

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                              Павло Башинський

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