“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ

У вівторок, 13 жовтня, розпочнеться другий тур Ліги чемпіонів. На уболівальників чекають гучні протистояння, а також матч "Шахтаря" проти "АЕКа" та участь українських футболістів у найпрестижнішому турнірі, пише УНН.

Розклад матчів другого туру

У вівторок, 13 жовтня, зіграють наступні пари: о 19:45 зустрінуться "Ланс" - "Спортінг" та "Сабах" - "Славія", за яку виступає український голкіпер Назарій Домчак.

О 22:00 відбудуться наступні матчі:

“Арсенал” - “Лілль”;

“Атлетіко” - “Манчестер Юнайтед”;

“Вікінг” - “Баварія”;

“Вільяреал” - “Наполі”;

“Галатасарай” - “Барселона”;

“Інтер” - Брюгге”;

“РБ Лейпциг” - “ПСВ”.

У середу, 14 жовтня, відбудуться наступні матчі: о 19:45 зіграють "ЛАСК" - "Ліверпуль" та "Феєнорд" - "Комо".

О 22:00:

“Астон Вілла” - “Фенербахче”;

“Бетіс” - “Порту”;

“Буде/Глімт” - “Боруссія”;

“Манчестер Сіті” - “ПСЖ”;

“Рома” - “Реал Мадрид”;

“Слован” - “Штутгарт”;

“Шахтар” - “АЕК”.

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Виступ українських клубів у турнірі

У нинішньому розіграші ЛЧ, з України представлено лише одну команду - донецький "Шахтар". У другому турі "гірники" зіграють з грецьким "АЕКом", за який виступає колишній вінгер донеччан Олександр Зубков.

У першому турі "Шахтар" зіграв унічию з нідерландським "ПСВ" - 1:1.

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Поєдинок "гірники" проведуть "вдома" на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Фінальний свисток прозвучить о 22:00.

"Український слід"

Хоч, окрім "Шахтаря", українські клуби не беруть участь у розіграші ЛЧ, є команди, за які виступають українці. Зокрема, як вже зазначалося, "Славія" Домчака зіграє проти "Сабаха", "Реал" Андрія Луніна зустрінеться з "Ромою", "ПСЖ" Іллі Забарного протистоятиме "МанСіті", якого звинувачують у фінансових махінаціях, "Слован" Данила Ігнатенка та Миколи Кухаревича зіграє з "Штутгартом".

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Всі поєдинки можна переглянути на платформі Megogo.

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