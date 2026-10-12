“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ
Київ • УНН
13–14 жовтня відбудуться матчі другого туру Ліги чемпіонів. «Шахтар» прийме «АЕК» на «Стемфорд Бридж», а українці зіграють за інші клуби.
У вівторок, 13 жовтня, розпочнеться другий тур Ліги чемпіонів. На уболівальників чекають гучні протистояння, а також матч "Шахтаря" проти "АЕКа" та участь українських футболістів у найпрестижнішому турнірі, пише УНН.
Розклад матчів другого туру
У вівторок, 13 жовтня, зіграють наступні пари: о 19:45 зустрінуться "Ланс" - "Спортінг" та "Сабах" - "Славія", за яку виступає український голкіпер Назарій Домчак.
О 22:00 відбудуться наступні матчі:
- “Арсенал” - “Лілль”;
- “Атлетіко” - “Манчестер Юнайтед”;
- “Вікінг” - “Баварія”;
- “Вільяреал” - “Наполі”;
- “Галатасарай” - “Барселона”;
- “Інтер” - Брюгге”;
- “РБ Лейпциг” - “ПСВ”.
У середу, 14 жовтня, відбудуться наступні матчі: о 19:45 зіграють "ЛАСК" - "Ліверпуль" та "Феєнорд" - "Комо".
О 22:00:
- “Астон Вілла” - “Фенербахче”;
- “Бетіс” - “Порту”;
- “Буде/Глімт” - “Боруссія”;
- “Манчестер Сіті” - “ПСЖ”;
- “Рома” - “Реал Мадрид”;
- “Слован” - “Штутгарт”;
- “Шахтар” - “АЕК”.
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Виступ українських клубів у турнірі
У нинішньому розіграші ЛЧ, з України представлено лише одну команду - донецький "Шахтар". У другому турі "гірники" зіграють з грецьким "АЕКом", за який виступає колишній вінгер донеччан Олександр Зубков.
У першому турі "Шахтар" зіграв унічию з нідерландським "ПСВ" - 1:1.
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Поєдинок "гірники" проведуть "вдома" на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Фінальний свисток прозвучить о 22:00.
"Український слід"
Хоч, окрім "Шахтаря", українські клуби не беруть участь у розіграші ЛЧ, є команди, за які виступають українці. Зокрема, як вже зазначалося, "Славія" Домчака зіграє проти "Сабаха", "Реал" Андрія Луніна зустрінеться з "Ромою", "ПСЖ" Іллі Забарного протистоятиме "МанСіті", якого звинувачують у фінансових махінаціях, "Слован" Данила Ігнатенка та Миколи Кухаревича зіграє з "Штутгартом".
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Всі поєдинки можна переглянути на платформі Megogo.
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