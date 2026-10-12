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"Шахтёр" против "АЕКа", "Манчестер Сити" против "ПСЖ" - анонс второго тура ЛЧ

Киев • УНН

 • 4368 просмотра

13–14 октября состоятся матчи второго тура Лиги чемпионов. "Шахтёр" примет "АЕК" на "Стэмфорд Бридж", а украинцы сыграют за другие клубы.

"Шахтёр" против "АЕКа", "Манчестер Сити" против "ПСЖ" - анонс второго тура ЛЧ

Во вторник, 13 октября, начнётся второй тур Лиги чемпионов. Болельщиков ждут громкие противостояния, а также матч "Шахтёра" против "АЕКа" и участие украинских футболистов в самом престижном турнире, пишет УНН.

Расписание матчей второго тура 

Во вторник, 13 октября, сыграют следующие пары: в 19:45 встретятся "Ланс" — "Спортинг" и "Сабах" — "Славия", за которую выступает украинский голкипер Назарий Домчак.

В 22:00 состоятся следующие матчи:

  • “Арсенал” — “Лилль”;
    • “Атлетико” — “Манчестер Юнайтед”;
      • “Викинг” — “Бавария”;
        • “Вильярреал” — “Наполи”;
          • “Галатасарай” — “Барселона”;
            • “Интер” — “Брюгге”;
              • “РБ Лейпциг” — “ПСВ”.

                В среду, 14 октября, состоятся следующие матчи: в 19:45 сыграют "ЛАСК" — "Ливерпуль" и "Фейеноорд" — "Комо".

                В 22:00:

                • “Астон Вилла” — “Фенербахче”;
                  • “Бетис” — “Порту”;
                    • “Будё/Глимт” — “Боруссия”;
                      • “Манчестер Сити” — “ПСЖ”;
                        • “Рома” — “Реал Мадрид”;
                          • “Слован” — “Штутгарт”;
                            • “Шахтёр” — “АЕК”.

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                              Выступление украинских клубов в турнире

                              В нынешнем розыгрыше ЛЧ Украину представляет только одна команда — донецкий "Шахтёр". Во втором туре "горняки" сыграют с греческим "АЕКом", за который выступает бывший вингер донетчан Александр Зубков. 

                              В первом туре "Шахтёр" сыграл вничью с нидерландским "ПСВ" — 1:1. 

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                              Поединок "горняки" проведут "дома" на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Финальный свисток прозвучит в 22:00. 

                              "Украинский след"

                              Хотя, кроме "Шахтёра", украинские клубы не участвуют в розыгрыше ЛЧ, есть команды, за которые выступают украинцы. В частности, как уже отмечалось, "Славия" Домчака сыграет против "Сабаха", "Реал" Андрея Лунина встретится с "Ромой", "ПСЖ" Ильи Забарного будет противостоять "МанСити", которого обвиняют в финансовых махинациях, "Слован" Данила Игнатенко и Николая Кухаревича сыграет со "Штутгартом".

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