"Шахтёр" против "АЕКа", "Манчестер Сити" против "ПСЖ" - анонс второго тура ЛЧ
Киев • УНН
13–14 октября состоятся матчи второго тура Лиги чемпионов. "Шахтёр" примет "АЕК" на "Стэмфорд Бридж", а украинцы сыграют за другие клубы.
Во вторник, 13 октября, начнётся второй тур Лиги чемпионов. Болельщиков ждут громкие противостояния, а также матч "Шахтёра" против "АЕКа" и участие украинских футболистов в самом престижном турнире, пишет УНН.
Расписание матчей второго тура
Во вторник, 13 октября, сыграют следующие пары: в 19:45 встретятся "Ланс" — "Спортинг" и "Сабах" — "Славия", за которую выступает украинский голкипер Назарий Домчак.
В 22:00 состоятся следующие матчи:
- “Арсенал” — “Лилль”;
- “Атлетико” — “Манчестер Юнайтед”;
- “Викинг” — “Бавария”;
- “Вильярреал” — “Наполи”;
- “Галатасарай” — “Барселона”;
- “Интер” — “Брюгге”;
- “РБ Лейпциг” — “ПСВ”.
В среду, 14 октября, состоятся следующие матчи: в 19:45 сыграют "ЛАСК" — "Ливерпуль" и "Фейеноорд" — "Комо".
В 22:00:
- “Астон Вилла” — “Фенербахче”;
- “Бетис” — “Порту”;
- “Будё/Глимт” — “Боруссия”;
- “Манчестер Сити” — “ПСЖ”;
- “Рома” — “Реал Мадрид”;
- “Слован” — “Штутгарт”;
- “Шахтёр” — “АЕК”.
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Выступление украинских клубов в турнире
В нынешнем розыгрыше ЛЧ Украину представляет только одна команда — донецкий "Шахтёр". Во втором туре "горняки" сыграют с греческим "АЕКом", за который выступает бывший вингер донетчан Александр Зубков.
В первом туре "Шахтёр" сыграл вничью с нидерландским "ПСВ" — 1:1.
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Поединок "горняки" проведут "дома" на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Финальный свисток прозвучит в 22:00.
"Украинский след"
Хотя, кроме "Шахтёра", украинские клубы не участвуют в розыгрыше ЛЧ, есть команды, за которые выступают украинцы. В частности, как уже отмечалось, "Славия" Домчака сыграет против "Сабаха", "Реал" Андрея Лунина встретится с "Ромой", "ПСЖ" Ильи Забарного будет противостоять "МанСити", которого обвиняют в финансовых махинациях, "Слован" Данила Игнатенко и Николая Кухаревича сыграет со "Штутгартом".
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Все поединки можно посмотреть на платформе Megogo.
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