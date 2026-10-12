Нобелівську премію з економіки 2026 року присудили за роботу щодо "макроекономічної стабілізації"

Премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля 2026 року присудили американським дослідникам Роберту Е. Голлу та Майклу Вудфорду за їхню роботу щодо "макроекономічної стабілізації". Про це повідомили у Нобелівському комітеті 12 жовтня, пише УНН.

Королівська шведська академія наук вирішила присудити премію Шведського державного банку з економічних наук 2026 року пам'яті Альфреда Нобеля Роберту Е. Голлу та Майклу Вудфорду "за мікроекономічні основи макроекономічної стабілізації" - повідомили у комітеті.

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